Große Ehre bei Olympia: Dennis Schröder wird offenbar Fahnenträger von Deutschland

Wie die FAZ am Dienstag berichtete, setzte sich der Kapitän der Nationalmannschaft bei der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) initiierten Abstimmung gegen Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und Sportschütze Christian Reitz durch und wird die deutschen Flagge am Freitag bei der großen Zeremonie auf der Seine tragen.

Der DOSB wollte dies auf SID-Anfrage nicht bestätigen, verkündet wird das Fahnenträger-Duo am Mittwoch (14.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz in Paris. Welcher Athletin die Ehre zuteil wird, ist ebenfalls weiter offen. Zur Wahl stehen Reit-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl, Fußballerin Alexandra Popp sowie Judoka Anna-Maria Wagner. Schröder wäre der zweite Basketballer nach Dirk Nowitzki 2008 in Peking, der die deutsche Fahne bei einer Eröffnungsfeier trägt.

Schröder hatte sich seit dem überraschenden WM-Titelgewinn im vergangenen Jahr auf den Philippinen offensiv um die tragende Rolle bei der Eröffnungsfeier beworben. "Dirk hat nur Gutes und Positives erzählt - und, dass es dein Leben verändert", sagte er zuletzt in Berlin. "Deutschland mit meiner Herkunft, meine Mama ist aus Gambia, repräsentieren zu dürfen, würde ein Statement setzen - als Dunkelhäutiger die Fahne zu tragen", fügte er hinzu.