Fehlstart perfekt: Deutsche Handballerinnen verlieren auch gegen Schweden

Wie schon bei der Auftaktniederlage gegen Südkorea (22:23) zeigten sich Kapitänin Emily Bölk und Co. viel zu verschwenderisch vorm gegnerischen Tor. Zudem bekam die deutsche Abwehr gegen die flinken Skandinavierinnen zunächst kaum Zugriff, die deutliche Leistungssteigerung nach der Pause kam zu spät. Beste deutsche Werferinnen waren Co-Kapitänin Alina Grijseels, Julia Maidhof und Jenny Behrend mit je fünf Treffern.

Mit 0:4 Punkten steht Deutschland in Vorrundengruppe A nun mit dem Rücken zur Wand. Nächster Gegner ist am Dienstag (9.00 Uhr/ZDF und Eurosport) Slowenien, das Südkorea am Sonntag mit 30:23 besiegte. Danach geht es noch gegen Weltmeister Dänemark (Donnerstag) und Europameister Norwegen (Samstag). Die vier besten Teams der Sechsergruppe ziehen ins Viertelfinale ein.

Mit dem Schweden-Spiel werde "das Buch neu aufgeschlagen", hatte Coach Gaugisch vor der Partie gesagt: "Alles, was war, ist weg und das können wir nicht zurückholen. Und wir haben jetzt noch vier Spiele vor uns. Da ist Schweden der erste Gradmesser."