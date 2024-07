Seit 20 Jahren das gleiche Spiel: Hockey-Frauen beißen sich an Oranje die Zähne aus

Deutschland trifft am Mittwoch auf Frankreich

In der Folge gestaltete sich die Partie auf hohem Niveau ausgeglichen. Die Niederlande kamen offensiv wieder stärker auf, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Dann schlug Deutschland in Person von Stapenhorst zu. Zu Beginn des letzten Viertels verpasste Oranje bei einer Großchance zunächst den Ausgleich, dann traf Jansen nach einer Strafecke zum 1:1. Kurz darauf besorgte Veen das 2:1 für die Niederlande.

Die deutschen Frauen bestreiten ihr nächstes Gruppenspiel am Mittwoch um 12.45 Uhr, der Gegner heißt dann Frankreich. Danach geht es noch gegen China und Belgien. In Paris treten zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen an, jeweils die vier besten Teams erreichen das Viertelfinale.

Der Einzug in die Runde der besten acht Mannschaften ist vorerst das erklärte Ziel der deutschen Frauen, in Tokio war dort vor drei Jahren gegen den späteren Silbermedaillengewinner Argentinien Schluss. Das Viertelfinale sei "ein goldenes Tor", hatte Kapitänin Nike Lorenz dem SID im Vorfeld gesagt: "Wenn man es dort durch schafft, hat man gleich drei Mal die Chance auf eine Medaille."