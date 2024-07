Zehnkampf bei Olympia 2024 in Paris: Termin, Zeitplan, Ort, Stadion, Modus, deutsche Teilnehmer, Übertragung im Free-TV und Livestream

Zehnkampf bei Olympia 2024 in Paris: Termin, Zeitplan, Ort, Stadion, Modus, deutsche Teilnehmer

Unzählige Athletinnen und Athleten hatten in den vergangenen Tagen bereits die Chance, eine Medaille für ihr Land zu gewinnen. Die Zehnkämpfer bekommen diese Möglichkeit in den nächsten Tagen. Der Wettkampf geht nämlich am 2. August los und wird am Tag darauf, am 3. August also, entschieden. Am Ende werden drei Athleten mit Medaillen belohnt, Deutschland schickt den deutschen Rekordhalter und Weltjahresbesten Leo Neugebauer (VfB Stuttgart), Niklas Kaul (USC Mainz) und Till Steinforth (SV Halle), der den an Corona erkrankten Manuel Eitel ersetzt, ins Rennen.

Wie der Name schon sagt, werden beim Zehnkampf zehn verschiedene Einzelwettkämpfe bestritten. Und zwar in:

100 m

Weitsprung

Kugelstoßen

Hochsprung

400 m

110 m Hürden

Diskuswurf

Stabhochsprung

Speerwurf

1500 m

Für jeden Wettkampf werden je nach Abschneiden Punkte an die Athleten vergeben. Wer nach den zehn Einzelwettkämpfen ganz oben in der Tabelle steht, darf sich über Gold freuen. Pro Disziplin werden die Ergebnisse in Punkte umgerechnet, dabei orientiert man sich stets an den jeweiligen aktuellen Weltrekord der Disziplin, der mit 1.200 Punkten bemessen wird.

Alle Zehnkampf-Wettkämpfe am 2. und 3. August finden im Stade de France, das Platz für mehr als 80.000 Zuschauer bietet, statt.