Tennis bei Olympia 2024 in Paris: Termine, Zeitplan, Paarungen, Spielplan, Orte, Übertragung im Free-TV und Livestream

Seit 1988 ist Tennis bei Olympischen Spielen wieder ein fester Bestandteil. Bei den letzten Olympischen Spielen waren stets die absoluten Topstars des Sports wie Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic oder die Williams-Schwestern am Start - und gewannen dabei Medaillen.

Bei den Herren kommt der Titelverteidiger aus Deutschland: Alexander Zverev gewann bei Olympia 2020 Gold.

Auch in diesem Jahr wird in Paris im Tennis um Medaillen gespielt. Wo und wann erfahrt Ihr in den kommenden Abschnitten.