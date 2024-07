Handball bei Olympia 2024 in Paris: Termine, Zeitplan, Spielplan, Teams, Mannschaften, Gruppen, Orte, Übertragung im Free-TV und Livestream

Handball bei Olympia 2024 in Paris: Termine, Zeitplan, Spielplan, Teams, Mannschaften, Gruppen, Orte

Zwölf Handball-Nationen konnten sich für Olympia qualifizieren. Mit diesen zwölf Teams wurden im Vorfeld des Turniers zwei Sechser-Gruppen gebildet. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist mit dabei, sie kriegt es in der Gruppe A mit Spanien, Kroatien, Slowenien, Schweden und Japan zu tun.

Die Vorrunde geht am 27. Juli los und dauert bis 4. August. Pro Gruppe schaffen es die besten vier Mannschaften ins Viertelfinale, das am 7. August über die Bühne geht. Weiter geht es mit den Halbfinalspielen am 9. August, dem Spiel um Bronze am 11. August und dem Finale am 11. August.

Gruppe A:

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Spanien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Kroatien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Deutschland 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Slowenien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 5. Schweden 0 0 0 0 0:0 ±0 0 6. Japan 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort 27. Juli 2024 9 Uhr Spanien Slowenien Paris 27. Juli 2024 14 Uhr Kroatien Japan Paris 27. Juli 2024 19 Uhr Deutschland Schweden Paris 29. Juli 2024 9 Uhr Japan Deutschland Paris 29. Juli 2024 11 Uhr Slowenien Kroatien Paris 29. Juli 2024 16 Uhr Schweden Spanien Paris 31. Juli 2024 11 Uhr Kroatien Deutschland Paris 31. Juli 2024 14 Uhr Spanien Japan Paris 31. Juli 2024 16 Uhr Slowenien Schweden Paris 2. August 2024 14 Uhr Kroatien Schweden Paris 2. August 2024 16 Uhr Deutschland Spanien Paris 2. August 2024 19 Uhr Japan Slowenien Paris 4. August 2024 9 Uhr Schweden Japan Paris 4. August 2024 14 Uhr Deutschland Slowenien Paris 4. August 2024 21 Uhr Spanien Kroatien Paris

Gruppe B:

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Dänemark 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Norwegen 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Ungarn 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Frankreich 0 0 0 0 0:0 ±0 0 5. Ägypten 0 0 0 0 0:0 ±0 0 6. Argentinien 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort 27. Juli 2024 11 Uhr Ungarn Ägypten Paris 27. Juli 2024 16 Uhr Norwegen Argentinien Paris 27. Juli 2024 21 Uhr Dänemark Frankreich Paris 29. Juli 2024 14 Uhr Ägypten Dänemark Paris 29. Juli 2024 19 Uhr Frankreich Norwegen Paris 29. Juli 2024 21 Uhr Argentinien Ungarn Paris 31. Juli 2024 9 Uhr Norwegen Ungarn Paris 31. Juli 2024 19 Uhr Frankreich Ägypten Paris 31. Juli 2024 21 Uhr Dänemark Argentinien Paris 2. August 2024 9 Uhr Ungarn Dänemark Paris 2. August 2024 11 Uhr Argentinien Frankreich Paris 2. August 2024 21 Uhr Norwegen Ägypten Paris 4. August 2024 11 Uhr Ägypten Argentinien Paris 4. August 2024 16 Uhr Ungarn Frankreich Paris 4. August 2024 19 Uhr Dänemark Norwegen Paris

Viertelfinale:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort 7. August 2024 0 Uhr Lille 7. August 2024 0 Uhr Lille 7. August 2024 0 Uhr Lille 7. August 2024 0 Uhr Lille

Halbfinale:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort 9. August 2024 0 Uhr Lille 9. August 2024 0 Uhr Lille

Spiel um Platz 3:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort 11. August 2024 9 Uhr Lille

Finale: