Handball bei Olympia 2024 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Deutschland und Co. im TV und Livestream?

Handball bei Olympia 2024 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV und Livestream?

Die Handball-Wettbewerbe der Frauen und Männer bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris werden von drei Sendern live übertragen. Im Free-TV sind das Eurosport 1, die ARD und das ZDF fündig. Die öffentlich-rechtlichen Sender wechseln sich in ihrer täglichen Liveberichterstattung ab, Eurosport sendet jeden Tag live von den Olympischen Spielen. Außerdem könnt Ihr Olympia-Handball auch im Livestream bei discovery+, DAZN sowie kostenlos in den ARD- und ZDF-Mediatheken sehen.

Bei Eurosport 1 werden heute vier Gruppenspiele der Frauen ab 8.50 Uhr live übertragen:

Slowenien - Dänemark

Niederlande - Angola

Spanien - Brasilien

Deutschland - Südkorea

Zudem werden die Spiele Deutschland vs. Südkorea und Norwegen vs. Schweden bei zdf.de in kostenlosen Livestreams gezeigt.