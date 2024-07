Fußball bei Olympia 2024 in Paris: Termine, Zeitplan, Spielplan, Teams, Mannschaften, Gruppen, Orte, Übertragung im Free-TV und Livestream

Fußball bei Olympia 2024 in Paris: Termine, Zeitplan, Spielplan, Teams, Mannschaften, Gruppen, Orte

Die Gruppenphase beginnt am 24. Juli und endet am 30. Juli. Die Hälfte der Mannschaften muss sich dann nach den drei Gruppenspieltagen von den Olympischen Spielen verabschieden, denn nur die Gruppenersten und -zweiten schaffen den Sprung ins Viertelfinale, das am 2. August stattfindet. Die Halbfinalspiele steigen am 5. August, das Spiel um Platz 3 am 8. August und das Finale am 9. August.

Gruppe A:

Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte Frankreich 0 0 0 0 0:0 ±0 0 USA 0 0 0 0 0:0 ±0 0 Guinea 0 0 0 0 0:0 ±0 0 Neuseeland 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort 24. Juli 2024 17 Uhr Guinea Neuseeland Nizza 24. Juli 2024 21 Uhr Frankreich USA Marseille 27. Juli 2024 19 Uhr Neuseeland USA Marseille 27. Juli 2024 21 Uhr Frankreich Guinea Nizza 30. Juli 2024 19 Uhr USA Guinea Saint-Étienne 30. Juli 2024 19 Uhr Neuseeland Frankreich Marseille

Gruppe B:

Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte Argentinien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 Marokko 0 0 0 0 0:0 ±0 0 Irak 0 0 0 0 0:0 ±0 0 Ukraine 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort 24. Juli 2024 15 Uhr Argentinien Marokko Saint-Étienne 24. Juli 2024 19 Uhr Irak Ukraine Lyon 27. Juli 2024 15 Uhr Argentinien Irak Lyon 27. Juli 2024 17 Uhr Ukraine Marokko Saint-Étienne 30. Juli 2024 17 Uhr Ukraine Argentinien Lyon 30. Juli 2024 17 Uhr Marokko Irak Nizza

Gruppe C:

Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte Usbekistan 0 0 0 0 0:0 ±0 0 Spanien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 Ägypten 0 0 0 0 0:0 ±0 0 Dominikanische Republik 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort 24. Juli 2024 15 Uhr Usbekistan Spanien Paris 24. Juli 2024 17 Uhr Ägypten Dominikanische Republik Nantes 27. Juli 2024 15 Uhr Dominikanische Republik Spanien Bordeaux 27. Juli 2024 17 Uhr Usbekistan Ägypten Nantes 30. Juli 2024 15 Uhr Dominikanische Republik Usbekistan Paris 30. Juli 2024 15 Uhr Spanien Ägypten Bordeaux

Gruppe D:

Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte Japan 0 0 0 0 0:0 ±0 0 Paraguay 0 0 0 0 0:0 ±0 0 Mali 0 0 0 0 0:0 ±0 0 Israel 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort 24. Juli 2024 19 Uhr Japan Paraguay Bordeaux 24. Juli 2024 21 Uhr Mali Israel Paris 27. Juli 2024 19 Uhr Israel Paraguay Paris 27. Juli 2024 21 Uhr Japan Mali Bordeaux 30. Juli 2024 19 Uhr Paraguay Mali Paris 30. Juli 2024 19 Uhr Israel Japan Nantes

Viertelfinale:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort 2. August 2024 15 Uhr Sieger Gruppe B Zweiter Gruppe A Paris 2. August 2024 17 Uhr Sieger Gruppe D Zweiter Gruppe C Lyon 2. August 2024 19 Uhr Sieger Gruppe C Zweiter Gruppe D Marseille 2. August 2024 21 Uhr Sieger Gruppe A Zweiter Gruppe B Bordeaux

Halbfinale:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort 5. August 2024 18 Uhr Sieger Viertelfinale 1 Sieger Viertelfinale 2 Marseille 5. August 2024 21 Uhr Sieger Viertelfinale 4 Sieger Viertelfinale 3 Lyon

Spiel um Platz 3:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort 8. August 2024 17 Uhr Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2 Nantes

Finale: