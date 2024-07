Einzelzeitfahren bei Olympia 2024 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Radsport im TV und Livestream?

Die Olympischen Spiele in Paris wurden gestern offiziell eröffnet, die Jagd auf die Medaillen ist eröffnet. Am heutigen Samstag, den 27. Juli, beginnt die Radsport-Action mit zwei Einzelzeitfahren - sowohl die Männer als auch die Frauen können ihre ersten Medaillen absahnen.

Olympia LIVE bei DAZN sehen Jetzt DAZN buchen Anzeige

Zuerst sind um 14.30 Uhr die Frauen an der Reihe, ehe um 16.34 Uhr die Männer losfahren. In beiden Rennen werden 32,4 Kilometer absolviert. Bei den Frauen geht die Deutsche Mieke Kröger (Teutoburg Brackwede) an den Start, bei den Männern repräsentiert Maximilian Schachmann (Team Bora-hansgrohe) Deutschland.