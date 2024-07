Deutschland vs. Japan: Handball bei Olympia heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Das DHB-Team ist am vergangenen Samstag mit einem 30:27-Sieg gegen Schweden ins Turnier gestartet und kann heute einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale machen. Die Japaner unterlagen in ihrem Auftaktspiel nur knapp Kroatien mit 29:30.

vor Beginn Die Partie in der Arena Paris Sud 6 geht um 9 Uhr los.

vor Beginn Für das DHB-Team geht die Reise bei den Olympischen Spielen heute mit einem Gruppenspiel gegen Japan weiter. Bei uns seid Ihr von Anfang bis Ende live mit dabei.