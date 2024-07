Deutschland, Basketball bei Olympia 2024 in Paris: Zeitplan, Spielplan, Termine, Gruppe, Gegner, Übertragung DBB-Team live im Free-TV und Livestream

Deutschland, Basketball bei Olympia 2024 in Paris: Zeitplan, Spielplan, Termine, Gruppe, Gegner

Das DBB-Team wurde der Gruppe B zugelost, wo die Gegner Frankreich, Japan und Brasilien heißen. Die Deutschen steigen am 27. Juli mit einem Duell gegen die Japaner ins Olympia-Geschehen ein. Auf Brasilien treffen Dennis Schröder und Co. dann am 30. Juli, bevor es gegen Gastgeber Frankreich am 2. August zur Sache geht. Alle Spiele finden dabei im Stade Pierre-Mauroy in Lille statt.

Die besten drei Teams schaffen es am Ende ins Viertelfinale.

