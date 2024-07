Basketball bei Olympia 2024 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Deutschland und Co. im TV und Livestream?

Die Basketballturniere der Frauen und Männer bei den Olympischen Spielen 2024 versprechen ein Spektakel zu werden. Superstars in Hülle und Fülle werden in Paris dabei sein. Bei den Männern schicken die USA ein neues "Dream Team" mit Spielern wie Stephen Curry, LeBron Janes, Kevin Durant und Jayson Tatum.

Was die Sache aus deutscher Sicht noch interessanter macht, ist dass sowohl die DBB-Frauen als auch die -Männer bei Olympia 2024 am Start sind. Die Männer gehen als amtierender Weltmeister in den Kampf um die Medaillen. Die Frauen können auf ihre besten Spielerinnen aus der WNBA zurückgreifen.