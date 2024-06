"Natürlich sehr bitter für uns": Gold-Hoffnung Lukas Dauser verletzt - Olympia-Traum für Elisabeth Seitz wohl geplatzt

Für den dritten Olympia-Startplatz neben Pauline Schäfer-Betz und Sarah Voss gilt die Vorgabe, dass jene Turnerin nominiert wird, deren Leistung näher am Medaillen-Niveau liegt. Der DTB gibt am Sonntag bekannt, wer nominiert wird. Für Kevric wäre es die erste Olympia-Teilnahme. Seitz hatte im September 2023 einen Achillessehnenriss erlitten und sich mühsam wieder in starke Form gebracht.

Ob ein Olympia-Start Dausers gefährdet ist, war derweil zuletzt nicht klar. "Wir müssen erstmal abwarten, was die Untersuchungen ergeben und basierend darauf die Entscheidung treffen. Das ist natürlich sehr bitter für uns, aber ich gehe erstmal davon aus, dass er es schafft. Trotzdem muss man natürlich einen Plan B haben", sagte Bundestrainer Valeri Belenki.

Dauser, der bei den Sommerspielen 2021 in Tokio Silber am Barren geholt hat, gehört zu den Favoriten an seinem Spezialgerät.

Den Sieg im Mehrkampf der Männer sicherte sich am Samstag Timo Eder (Ludwigsburg) mit 82,675 Punkten vor Nils Dunkel (Halle/82,275) und Glenn Trebing (Hannover/81,775).