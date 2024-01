Rapper Snoop Dogg in Paris im Einsatz: "Die epischsten Olympischen Spiele jemals"

Der bekannte US-Rapper Snoop Dogg wird während der Olympischen Spiele in Paris für den US-Fernsehsender NBC als Moderator im Einsatz sein. Das teilte der Sender mit. Demnach werde Snoop Dogg vom 26. Juli bis 11. August das NBC-Team vor Ort unterstützen, gemeinsam mit Moderator Mike Tirico soll er in der Primetime-Sendung zu sehen sein und dem Publikum dabei "seine einzigartige Sicht auf das Geschehen in Paris vermitteln."

Der 52-Jährige zeigte sich zudem als großer Fan der Olympischen Spiele. "Ich bin damit aufgewachsen, Olympia zu gucken, und freue mich darauf, diesen unglaublichen Athletinnen und Athleten bei ihren Bestleistungen zuzusehen", sagte der Rapper: "Das werden die epischsten Olympischen Spiele jemals." Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio hatte Snoop Dogg bereits mit Comedian Kevin Hart humorvoll die Highlights für den US-Streamingdienst Peacock kommentiert.

Artikel und Videos zum Thema