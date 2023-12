Olympia, Paris 2024: IOC-Präsident Thomas Bach "sehr zufrieden" mit den Vorbereitungen

IOC-Präsident Thomas Bach hat am Freitag das Olympische Dorf für die Sommerspiele 2024 in Paris besucht und sich "sehr zufrieden" über den Stand der Vorbereitung der Spiele gezeigt, die in etwas weniger als acht Monaten am 26. Juli beginnen (bis 11. August).

"Es ist immer ein großer Moment, im Dorf zu sein. Hier wird das Herz der Olympischen Spiele schlagen. Was wir hier sehen können, ist spektakulär, kompakt und sehr pragmatisch", sagte der 69-Jährige nach einem Rundgang in Saint-Denis mit weißem Bauhelm und roter Sicherheitsweste.

In den Gebäuden, die etwa 300.000 Quadratmeter umfassen und fast fertiggestellt sind, sollen bei den Spielen bis zu 14.000 Menschen beherbergt werden.