© getty

Olympia 2024: Wann sind die Olympischen Spiele in Paris 2024

Die Olympischen Spiele werden offiziell am Freitag, 26. Juli, eröffnet und dauern bis Sonntag, 11. August. Vor der Eröffnungsfeier am 26. Juli finden aber bereits in einigen Sportarten die ersten Spiele und Vorkämpfe statt. Das Fußball-Turnier der Männer beginnt am 24. Juli, das Turnier der Frauen am 25. Juli. Vor der offiziellen Eröffnung wird bereits Handball und Rugby gespielt und mit dem Bogen geschossen.