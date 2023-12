Olympia 2024 in Paris: Diese Sportarten sind bei den Olympischen Spielen neu dabei

Die Wettkämpfe bei Olympia 2024 finden vom 24. Juli bis zum 11. August statt. An den insgesamt 19 Wettkampftagen duellieren sich die Athletinnen und Athleten in 32 Sportarten, 329 Wettkämpfe stehen dabei insgesamt auf dem Plan.

Von den 32 Sportarten, die in der französischen Metropole ausgetragen werden, zählen 28 zu den Kernsportarten bei Olympia und gehören bei den Olympischen zum festen Programm. Die Veranstalter in Paris haben zudem das Angebot vom IOC vier weitere Sportarten bei Olympia 2024 mit aufzunehmen wahrgenommen. Zu diesen vier neuen Sportarten zählen Breaking, Skateboard, Sportklettern und Surfen.

Zum allerersten Mal in der olympischen Geschichte ist Breaking ein Teil der Wettkämpfe. Skateboard, Sportklettern und Surfen waren dagegen schon bei den vergangenen Olympischen Spielen in Tokio dabei.

Bei Olympia 2024 in Paris werden im Breaking insgesamt zwei Wettbewerbe ausgetragen werden, einer für Frauen und einer für Männer. Dabei treten 16 B-Boys und 16 B-Girls in Solo-Battles gegeneinander an. Die Wettkämpfe im Breaking werden am 9. und 10. August über die Bühne gehen.