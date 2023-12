Olympia 2024: Eröffnungsfeier, Auftakt, Termine, Zeitplan, Sportarten, Übertragung der Olympischen Spiele im Free-TV und Livestream

Olympia 2024: Termine und Zeitplan

Offiziell starten die Olympischen Spiele 2024 am 26. Juli mit der Eröffnungsfeier. Die Olympia-Wettkämpfe beginnen jedoch schon zwei Tage zuvor. Die Turniere im Fußball, Handball und Rugby starten schon am 24. Juli. Die ersten Medaillenentscheidungen stehen am 27. Juli auf dem Programm.

Bis zum 11. August werden bei den Olympischen Sommerspielen in Paris insgesamt 329 Wettkämpfe in 32 Sportarten ausgetragen. Die Athletinnen und Athleten duellieren sich dabei an 35 Sportstätten.