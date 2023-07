VfB Stuttgart vs. Gladbach vs. 1860 München heute live, Übertragung: Testspiel Turnier im Free-TV und Livestream

Mit dem VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach und 1860 München treffen heute gleich drei große Traditionsvereine in einem Vorbereitungsturnier aufeinander. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Partien live im TV und Livestream verfolgen könnt.

In Heimstetten bei München findet heute ein Turnier zwischen dem VfB, Gladbach und 1860 statt. Dieses stellt vor allem für die Löwen den absoluten Härtetest dar, bevor sie eine Woche später gegen den SV Waldhof Mannheim in die dritte Liga starten.

Sowohl in Mönchengladbach als auch im Schwabenland steht in diesem Sommer ein spannendes Transferfenster an. Während sich die Borussia bereits von einigen Leistungsträgern trennen musste und diese neu ersetzen muss, versucht der VfB dies größtenteils zu verhindern. Die neuen Porsche-Millionen sollen den Stuttgartern auf Abgangsseite mehr Verhandlungsspielraum zu ihren Gunsten geben.

VfB Stuttgart vs. Gladbach vs. 1860 München heute live, Übertragung: Vorbereitungsturnier im Free-TV und Livestream

Die Spiele des Turniers werden live im Pay-TV bei Sky Sport News HD übertragen. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht.

Ebenfalls stellt der Sender auf skysport.de und in der Sky Sport App einen Livestream dieses Events zur Verfügung.

VfB Stuttgart vs. Gladbach vs. 1860 München heute live, Übertragung: Wichtige Infos

Turnierstart: 15:00 Uhr

15:00 Uhr Spieldauer: 2x30 Minuten

2x30 Minuten Austragungsort: Heimstetten

Heimstetten Übertragung im Free-TV: keine, aber im Pay-TV bei Sky Sport News HD

keine, aber im Pay-TV bei Übertragung im Livestream: skysport.de und Sky Sport App

VfB Stuttgart vs. Gladbach vs. 1860 München heute live, Übertragung: Der Turnierplan