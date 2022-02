Im Rahmen der Olympischen Spiele in Peking steigt heute der Super-G der Herren. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Rennen live verfolgen.

Das deutsche Speed-Quartett ist nach der Enttäuschung in der Abfahrt heute nun im Super-G bei den Olympischen Spielen in Peking gefragt. Gelingt heute der Sprung aufs Treppchen? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Super G der Herren bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Einen Tag nach der Abfahrt, die der Schweizer Beat Feuz vor Johan Clarey aus Frankreich und Matthias Mayer aus Österreich gewann, steht bei den Olympischen Spielen direkt der nächste Speedbewerb der Herren an. Nach einer schwachen Performance im ersten Rennen sind die DSV-Athleten auf Wiedergutmachung aus. Das deutsche Quartett bilden heute Romed Baumann, Josef Ferstl, Andreas Sander und Olympia-Debütant Simon Jocher. Dominik Schwaiger wird nach seinem Sturz in der Abfahrt heute nicht antreten. Er zog sich eine Prellung am Unterarm und Ellenbogen zu.

Vor Beginn: Um 4 Uhr deutscher Zeit wird das Rennen im Nationalen Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo eröffnet.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Super-G der Herren bei den Olympischen Spielen in Peking.

Super G der Herren bei Olympia 2022 in Peking heute im TV und Livestream

Eurosport und die ARD übertragen das Rennen heute Nacht live im Free-TV. Um das Spektakel im Livestream zu verfolgen, könnt Ihr neben den Streams von Eurosport und der ARD auch das des ZDF nutzen.

Darüber hinaus überträgt wegen einer Kooperation auch DAZN den Super-G der Herren im Livestream.

Seit dem 1. Februar beträgt der Preis für alle Neukunden und wiederkehrenden Kunden 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr. Dafür könnt Ihr neben den Olympischen Spielen auch Sportarten wie Fußball, American Football, Basketball, Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Kampfsport und noch mehr live verfolgen.

