Skispringen, Übertragung: Teamspringen bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nachdem die Herren am Wochenende im Einzel von der Großschanze geflogen sind, steht am heutigen Montag das Teamspringen an. Wo Ihr das Ganze im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Mit DAZN könnt Ihr das Teamspringen bei Olympia 2022 in Peking im Livestream verfolgen!

Skispringen, Übertragung: Teamspringen bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV und Livestream - Uhrzeit, DSV-Aufgebot

Es ist der vierte Wettbewerb für die deutschen Skispringer bei den diesjährigen Olympischen Spielen. Nach Geigers Bronzemedaille und Markus Eisenbichlers gutem fünften Platz beim Einzel von der Großschanze gehen die DSV-Adler am heutigen Montag mit hohen Erwartungen in das Springen.

Nur Slowenien hatte am Wochenende in der Summe mehr Punkte. "Unser Vertrauen ist in den letzten Tagen enorm gewachsen. Die Ambitionen dürfen wieder steigen", sagte Geiger am gestrigen Sonntag. Ab 12 Uhr geht es im Nationalen Skisprungzentrum Zhangjiakou zur Sache.

Für Deutschland wurden neben Geiger und Eisenbichler Constantin Schmid und Stephan Leyhe nominiert. Letzterer hatte sich im internen Ausscheidungsspringen gegen Pius Paschke durchgesetzt.

© getty Karl Geiger flog im Einzel von der Großschanze zur Bronzemedaille.

Skispringen, Übertragung: Teamspringen bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV und Livestream

Über TV und Livestreams verteilt, habt Ihr in diesem Jahr generell vier Optionen, Olympia live zu sehen. Entweder Ihr schaut bei den Öffentlich-Rechtlichen (ARD, ZDF) vorbei, oder bei Eurosport und DAZN. Wie genau das für das heutige Springen aussieht, erfahrt Ihr hier.

Skispringen, Übertragung: Teamspringen bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV

Am heutigen Montag übernimmt die ARD das Olympia-Programm, ist also auch Eure Anlaufstelle in Sachen Skispringen. Darüber hinaus zeigt auch Eurosport den Medaillenkampf live.

Skispringen, Übertragung: Teamspringen bei Olympia 2022 in Peking heute im Livestream

Sowohl die ARD als auch Eurosport streamen den Wettkampf außerdem live. Ersteren Stream findet Ihr auf sportschau.de, letzteren im Eurosport Player. Der kostet allerdings monatlich 6,99 Euro. Eine weitere Gratisoption ist das Onlineangebot des ZDF, dort findet Ihr auch wenn der Sender im TV nicht aus Peking berichtet alle Events.

Die vierte Möglichkeit bietet, wie eingangs erwähnt, DAZN. Beim Streamingdienst könnt Ihr Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr abrufen - und das neben zahlreichen weiteren Übertragungen, unter anderem aus dem Fußball, US-Sport, Kampfsport, Motorsport. Der Kostenpunkt beträgt 29,99 Euro monatlich oder 274,99 Euro jährlich. Hier geht's zum Abo.

Skispringen, Übertragung: Teamspringen bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Skispringen, Übertragung: Teamspringen bei Olympia 2022 in Peking heute live im Liveticker

Ihr habt keine Möglichkeit, das Springen live und in Farbe zu sehen? Den Liveticker findet Ihr zwei Stunden vor Beginn, also ab 10 Uhr, auf der SPOX-Seite.

Skispringen bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Zeitplan