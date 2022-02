Die Damen kämpfen heute bei den Olympischen Spielen in Peking im Slalom um die nächsten Medaillen. Das Rennen könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Nach dem Riesenslalom steht heute bei den Olympischen Spielen in Peking nun der Slalom der Damen an. Kann sich die Vierte des Slalom-Weltcups, Lena Dürr, Edelmetall für Deutschland sichern? In unserem Liveticker seht Ihr es.

Slalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auf den Riesenslalom folgt heute der zweite Technikwettbewerb bei den Olympischen Spielen in Peking. Zum Favoritinnenkreis zählen die üblichen Kandidatinnen wie Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin, Wendy Holdener dazu. Aber auch die Deutsche Lena Dürr darf auf eine Medaille hoffen.

Vor Beginn: Das Rennen wird um 3.15 Uhr (MEZ) mit der ersten Läuferin im 1. Durchgang eröffnet. Um 6.45 Uhr geht es weiter mit dem 2. und finalen Lauf.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Slalom der Damen bei den Olympischen Spielen in Peking.

Slalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute im TV und Livestream

Um die Übertragung des Slaloms im Free-TV kümmern sich Eurosport und das ZDF. Auch im Livestream wird der Technikwettkampf übertragen - nämlich auf Eurosport, im ZDF, in der ARD und auf DAZN.

Ski alpin bei Olympia 2022: Der Zeitplan