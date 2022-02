Rund um Olympia: Alle Entscheidungen vom 6. Februar im Liveticker

Am heutigen Sonntag werden weitere Medaillen bei den Olympischen Winterspielen in Peking vergeben. Alle Entscheidungen und die wichtigsten News könnt Ihr bei Rund um Olympia live verfolgen.

Die Olympischen Winterspiele live bei DAZN!

Olympia: Die Entscheidungen des Tages

Wettbewerb Ergebnis Snowboard: Slopestyle Frauen Morgan stark - Gold geht nach Neuseeland Ski alpin: Abfahrt Männer Langlauf: Skiathlon Männer Eisschnelllauf: 5.000 Meter Männer Skispringen: Einzel Männer Normalschanze Rodeln: 3. und 4. Lauf Einer Männer Freestyle: Buckelpiste Frauen

Olympia: Der Zeitplan der nächsten Stunden

Wettbewerb Uhrzeit Ski alpin: Abfahrt Männer 6 Uhr Snowboard: Slopestyle Qualifikation Männer 5.30 Uhr Curling-Vorrunde: Mixed Doubles 7.05 Uhr Langlauf: Skiathlon Männer 8 Uhr Eisschnelllauf: 5.000 Meter Männer 9.30 Uhr Eishockey-Vorrunde Frauen: China - Japan 9.40 Uhr Skispringen: Einzel Männer Normalschanze 12 Uhr Rodeln: 3. und 4. Lauf Einer Männer 12.30 Uhr Freestyle: Buckelpiste Frauen 12.30 Uhr Curling-Vorrunde: Mixed Doubles 13.05 Uhr Eishockey-Vorrunde Frauen: Schweiz - USA 14.10 Uhr

4.11 Uhr - Snowboard: Die erste Entscheidung des Tages ist gefallen! Neuseeland ist außer sich, riesiger Jubel! Der Grund: Im Slopestyle der Frauen hat Zoi Sadowski-Synnott (92,88 Punkte) vor Julia Marino (USA/87,68) und Tess Coady (Australien/84,15) die Goldmedaille gewonnen. Deutschlands Starterin Annika Morgan ist letztlich auf Rang acht gelandet - ein starkes Ergebnis für die 19-Jährige. Respekt! "Ich bin so happy, ich kann mich gar nicht beschweren", jubelt Morgan: "Es hat so viel Spaß gemacht, ich würde am liebsten noch weiterfahren."

4.05 Uhr - Ski alpin: Es gibt ein weiteres Update. Die Herren-Abfahrt beginnt nicht vor 6 Uhr. Um 5 Uhr will sich die Jury wieder melden.



3.53 Uhr - Snowboard: Annika Morgan kann sich nach einem Griff in den Schnee im dritten Run nicht mehr verbessern. Die 64.13 Punkte aus dem ersten Run bleiben somit stehen. Schauen wir mal, zu welcher Platzierung das letztlich führt.

3.49 Uhr - Medaillenspiegel: Klar, wirklich aussagekräftig ist der Zwischenstand noch nicht. Bislang führt Norwegen mit zwei Goldmedaillen. Team Deutschland hat eine Medaille auf dem Konto, die silberne von Skispringerin Katharina Althaus. Es wäre doch gelacht, wenn es heute nicht noch was zum Feiern geben würde. Schließlich steht bei den Männern später noch Rodeln und Skispringen auf dem Programm. Hier findet Ihr übrigens den gesamten Medaillenspiegel.

3.42 Uhr - Ski Alpin: Kurzes Update zur Herren-Abfahrt. Die starken Böen am Olympia-Berg Xiaohaituo lassen nicht wirklich nach. Aktuell ist nicht klar, ob es bei der einen Stunde Verspätung bleibt. Vor 5 Uhr geht laut Jury nichts, es kann aber auch noch später losgehen. Um 4 Uhr wird es eine Entscheidung geben. "Das ist ein schwieriger Berg, windstill ist es hier nie", sagt Renndirektor Markus Waldner.

3.25 Uhr - Snowboard: Für Annika Morgan lief es aus deutscher Sicht im zweiten Run mit 31.01 Punkten nicht ganz so rund. Platz sieben kann sich als Zwischenergebnis aber absolut sehen lassen. Julia Marino (USA) führt übrigens.

3.17 Uhr: Zurück ins Bett? Das gilt jetzt nicht mehr! Schließlich läuft Curling und Snowboard Slopestyle der Damen. Falls Ihr gestern etwas verpasst habt, lege ich Euch das Olympia kompakt der Kollegen Christian Guinin und Ulli Ludwig ans Herz.

3.04 Uhr - Ski akpin: Ich habe direkt einmal schlechte Nachrichten für alle, die sich extra wegen der Herren-Abfahrt bereits aus den Federn gequält haben. Die sollte eigentlich um 4 Uhr beginnen. Es windet allerdings wie verrückt in Peking. Deshalb geht es frühestens um 5 Uhr los. Das fängt ja gut an.

3.01 Uhr: Guten Morgen allerseits! Der neue Tag bei Rund um Olympia beginnt zu unchristlicher Zeit. Wer ist schon aufgestanden? Und wer war noch gar nicht im Bett? Hier verpasst Ihr jedenfalls nichts.