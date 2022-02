Olympia live am Donnerstag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream

Am Donnerstag werden bei den Olympischen Spielen in Peking 17 Wettkämpfe ausgetragen. Wann welche davon anstehen und wie es mit der Übertragung im TV und Livestream aussieht, zeigt euch SPOX.

17 Wettkämpfe mit 8 Medaillenentscheidungen: Der sechste Wettkampftag bei den Olympischen Spielen in Peking hat viel zu bieten.

Los geht es am Donnerstag, den 10. Februar, bereits in der Nacht um 02:05 Uhr MEZ, wenn beim Curling die Vorrunde der Frauen den Olympia-Tag eröffnet. Über den Tag verteilt geht es dann bis zum Nachmittag weiter.

Olympia live am Donnerstag: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe

Hier seht Ihr eine Übersicht zum kompletten Olympia-Programm am 10. Februar.

Uhrzeit (MEZ) Wettkampf Geschlecht 02:05 Uhr Curling: Vorrunde Frauen Frauen 02:30 Uhr Eiskunstlauf: Kür Männer Männer 02:30 Uhr Snowboard: Halfpipe Frauen Frauen 02:30 Uhr Skeleton: 1. und 2. Lauf Männer Männer 03:30 Uhr Ski alpin: Kombinationsabfahrt Männer Männer 05:10 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: Schweden - Lettland Männer 07:00 Uhr Snowboard: Snowboardcross Männer Männer 07:05 Uhr Curling: Vorrunde Männer Männer 07:15 Uhr Ski alpin: Kombinationsslalom Männer Männer 08:00 Uhr Langlauf: 10 Kilometer klassisch Frauen Frauen 09:40 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: Finnland - Slowakei Männer 12:00 Uhr Freestyle: Mixed Team Aerials Mixed 13:00 Uhr Eisschnelllauf: 5.000 Meter Frauen Frauen 13:05 Uhr Curling: Vorrunde Frauen Frauen 14:10 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: USA - China Männer 14:10 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: Kanada - Deutschland Männer 14:30 Uhr Rodeln: Teamstaffel Mixed

Olympia: Die Höhepunkte am Donnerstag

RODELN: Gold für Johannes Ludwig, Gold für Natalie Geisenberger, Gold für die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt. Mit blitzsauberer Bilanz gehen die deutschen Rodler als klarer Favorit in den Teamwettbewerb. Für Geisenberger, Wendl und Arlt geht es ab 14.30 MEZ im Yanqing Sliding Centre um den jeweils sechsten Olympiasieg - deutscher Rekord für Winter-Olympioniken.

EISHOCKEY: Vier Jahre nach dem Silbercoup von Pyeongchang will die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auch in Peking für Furore sorgen. Zum Auftakt des olympischen Turniers trifft die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm auf Rekordsieger Kanada, das erste Vorrundenspiel in der Gruppe A beginnt um 14.10 Uhr MEZ.

SNOWBOARD: Seriensieger Martin Nörl geht selbstbewusst in die olympische Entscheidung im Snowboardcross. Der Weltcupführende hat die Generalprobe in Cortina d'Ampezzo gewonnen, Sportsoldat Nörl rechnet auf dem Weg zur angepeilten Goldmedaille aber nicht mit einem "Selbstläufer". Beim Weltcup in China im November war der Deutsche Siebter geworden, ernst wird es ab 07.00 Uhr MEZ. Auch Paul Berg und Umito Kirchwehm sind dabei.

Olympia live am Donnerstag: Übertragung im TV und Livestream

Eurosport/DAZN, die ARD und das ZDF - das sind die drei Adressen, die es aufzusuchen gibt, will man Wettkämpfe der Olympischen Spiele in Peking nicht verpassen.

Olympia live am Donnerstag: Übertragung im TV

Die ARD und das ZDF teilen sich die Olympia-Ausstrahlung untereinander auf. Am Donnerstag ist das ZDF an der Reihe, aus Peking live Bericht zu erstatten. Das Zweite Deutsche Fernsehen sendet von 02:00 Uhr bis 17:00 Uhr mit Unterbrechungen durch die Nachrichten live.

Ab 02:30 Uhr überträgt Eurosport die Olympischen Spiele im Free-TV auf Eurosport 1, ähnlich ist es mit dem Pay-TV-Sender Eurosport 2.

Olympia live am Donnerstag: Übertragung im Livestream

Eurosport bietet ebenfalls an, seine TV-Programme via Livestream verfolgen zu können. Während diese im Fernsehen frei zu empfangen sind, ist diese Variante jedoch kostenpflichtig. Zur Verfügung steht hierfür einerseits der Eurosport Player, ein Monatsabonnement kostet 6,99 Euro.

Ein nützlicher Hinweis: Solltet Ihr schon Kunden bei DAZN sein, dann könnt Ihr Eurosport 1 und Eurosport 2 auch einfach dort im Livestream abrufen. DAZN kooperiert nämlich mit Eurosport, hat beide Kanäle daher bei sich auf der Plattform.

Olympia 2022: Deutsche Teilnehmer bei den Winterspielen in Peking