Olympia am Sonntag live: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe, Übertragung im TV und Livestream

Weiter geht's mit den Olympischen Winterspielen in Peking, 17 Wettkämpfe stehen heute auf dem Programm. Was Euch heute erwartet und wie Ihr das Ganze im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der neunte Wettkampftag steht kurz bevor, auf sechs Medaillenentscheidungen dürft Ihr Euch freuen.

Wie gewohnt wird der Tag früh eröffnet, nämlich um 2.05 Uhr deutscher Zeit mit der Vorrunde der Herren im Curling. Die erste Medaillenentscheidung kommt erst etwas später um 6.45 Uhr. Da kämpfen die Männer im Riesenslalom um das Edelmetall.

Olympia am Sonntag live: Zeitplan, Sportarten, Wettkämpfe

Hier bekommt Ihr einen Überblick aller Wettkämpfe am 13. Februar:

Uhrzeit Wettkampf 2.05 Uhr Curling: Vorrunde Männer 2.30 Uhr Bob: 1. und 2. Lauf Monobob 3.00 Uhr Freestyle: Qualifikation Slopestyle Frauen 3.15 Uhr Ski alpin: 1. Lauf Riesenslalom Männer 5.10 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: Slowakei - Lettland 6.45 Uhr Ski alpin: 2. Lauf Riesenslalom Männer 7.05 Uhr Curling: Vorrunde Frauen 8.00 Uhr Langlauf: Staffel Männer 9.40 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: Finnland - Schweden 10.00 Uhr Biathlon: Verfolgung Frauen 11.45 Uhr Biathlon: Verfolgung Männer 12.00 Uhr Short Track: 500 Meter Männer, 3.000 Meter Verfolgung Frauen 12.00 Uhr Freestyle: Qualifikation Aerials Frauen 13.05 Uhr Curling: Vorrunde Männer 14.00 Uhr Eisschnelllauf: 500 Meter Frauen, Teamverfolgung Männer Viertelfinale 14.10 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: China - Kanada 14.10 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: USA - Deutschland

Olympia kompakt: "Halli-Galli-Drecksau-Party gibt's bei uns nicht - leider" © imago images 1/20 Kopfüber mit Volldampf in ein neues Olympia kompakt? Mit Sicherheit! Heute mit dabei: Teufelskerle, fiese Sprüche nach üblem Fahrfehler, eine heulende Tomate und die Ehefrau eines Ex-HSV-Profis. Und: Der beste Name dieser Olympischen Spiele. Ab geht's! © imago images 2/20 Doppelsieg des Tages: CHRISTOPHER GROTHEER und AXEL JUNGK: "Skeletoni, du bist ein Teufelskerl!", um es mit Herbert Zimmermann zu sagen. Die erste Medaille überhaupt für Team D im Skeleton - und dann gleich Gold und Silber. Wahnsinn! © imago images 3/20 Debakel des Tages: BIATHLON. Es gibt keine Garantie, dass eine durchkommt. Aber im Sprint kam die beste Deutsche auf Rang 18 ins Ziel. Historisch schlecht! Bisher war der Tiefpunkt im Sprint ein elfter Platz 2014 in Sotschi ... © imago images 4/20 Fehlschuss des Tages: DENISE HERRMANN. Die Olympiasiegerin im Einzel patzte im Sprint - auch weil sich ihr erster Schuss aus Versehen zu früh löste. In der Loipe konnte sie ebenfalls nicht mithalten - am Ende nur Rang 22. © imago images 5/20 Geständnis des Tages: FRANZISKA PREUSS. Die Biathletin, lange verletzt, konnte im Sprint nicht mithalten und war danach fertig mit den Nerven. "Mir macht es gerade auch keinen Spaß." Und: "So sehe ich auch einfach keinen Sinn mehr weiterzumachen." © https://www.instagram.com/p/CZtOKYrNBfZ/ 6/20 Trostpreis des Tages: VANESSA VOIGT. Okay, eigentlich von vor drei Tagen, aber weil es eine so schöne Geste ist: Vanessa Voigt verpasste im Einzel eine Medaille um 1,3 Sekunden - deshalb gab es eine von Benni Doll und Philipp Nawrath. Ein echtes Team! © imago images 7/20 Ehrenrunde des Tages: ALBERT KUCHLER. Wie kann man im sich im Langlauf verlaufen? Es gibt doch extra eine Spur! Egal: Kuchler bog über die 15km zwischenzeitlich einmal falsch ab, wurde dann immerhin noch 32. Sein Fazit: "Riesengroßer Leichtsinnsfehler." © imago images 8/20 Teamkollege des Tages: LUCAS BÖGL. "Man hat hier nicht viel Sauerstoff, da funktioniert der Denkvorgang nicht mehr ganz so", flachste er über Kuglers Fauxpas. Und: "Wir bauen ihn jetzt ganz gemütlich auf - um ihm dann natürlich eins reinzudrücken." © https://www.instagram.com/katharina_althaus/?hl=de 9/20 Insta-Post des Tages: KATHATRINA ALTHAUS. Im Mixed-Team erst disqualifiziert, dann lief bei der Skispringerin auch die Heimreise komplett schief. Medaillenschachtel zerbeult, weggesperrt, Flug verpasst. Immerhin nahm sie es mit Humor! © imago images 10/20 Abschied des Tages: SHAUN WHITE. Der Amerikaner hat die Halfpipe quasi mit zu dem gemacht, was sie heute ist. Dreimal Olympia-Gold, dazu jetzt zum zweiten Mal Vierter - und das im biblischen Snowboard-Alter von 35. Mach's gut, Flying Tomato! © imago images 11/20 White konnte die Tränen nach seinem letzten Run nicht zurückhalten. "Snowboard war die Liebe meines Lebens. Es war eine so lange Reise", sagte er: "Ich bin einfach nur glücklich." Platz vier? "Ich bin nicht traurig über das Ergebnis." Bester Mann! © imago images 12/20 Nachfolger des Tages: AYUMU HIRANO. Der Japaner zeigte den wohl besten Run, den die Halfpipe jemals gesehen hat, dazu kam der "Triple Cork". Silber 2014 und 2018 - jetzt endlich Gold. "Shaun war immer meine Motivation", huldigte er dem GOAT. © imago images 13/20 Zitat des Tages: MARKUS EISENBICHLER. "Eisei" auf die Frage, ob man den 29. Geburtstag von Karl Geiger am Freitag feiern werde: "Halli-Galli-Drecksau-Party gibt es bei uns schon länger nicht mehr - leider." © imago images 14/20 Vollendung des Tages: LARA GUT-BEHRAMI. Seit sie 17 ist, ist sie ein Star, doch das erste WM-Gold gab es erst mit 29 - und jetzt, ein Jahr später, endlich das erste Olympiagold. Das freut auch den Göttergatten, Ex-HSV-Star Valon Behrami. © imago images 15/20 Boah des Tages: KIRA WEIDLE. So kommentiert die Starnbergerin den Abfahrtsberg: "Ja, Wahnsinn. Sieht aus, als wäre man hier auf einer Mondlandschaft unterwegs, auch die Bergstation der Gondel sieht aus, als wäre ein UFO gelandet. Sehr, sehr abgespaced." © imago images 16/20 Lebensmotto des Tages: JOEL DUFTER. "Ich sag immer: Scheiß da nix, dann feit da nix", sagte der Eissprinter vor seinem ersten Rennen am Samstag. Dufter Typ, der Dufter! © imago images 17/20 Kalter Krieg des Tages: EISKUNSTLAUF. Olympiasiegerin Kamila Walijewa wurde positiv getestet. Jetzt muss der Sportgerichtshof CAS über ihr Schicksal entscheiden. Natürlich hat sich der Kreml schon eingeschaltet. "Kamila: Versteck dein Gesicht nicht!" © imago images 18/20 Opfer des Tages: KAMILA WALIJEWA. Zur Erinnerung: Das Sprung-Wunderkind ist erst 15. Da dopt man nicht insgeheim, sondern nimmt, was man von den russischen Betreuern kriegt. Jetzt streitet die ganze Sport-Welt über ein junges Mädchen ... © imago images 19/20 Unterstützung des Tages: KATHARINA WITT. Wo alle nur "Doping?" oder "Haha, wieder Russland!" denken, denkt sie an Walijewa. "Dieses Junge Mädchen trifft keine Schuld", schrieb sie auf Facebook: Man müsse sie "beschützen, damit sie nicht daran zerbricht." © imago images 20/20 Name des Tages: HUGO HINCKFUSS. Wir verneigen uns andächtig vor dem Langläufer(!) aus Australien(!!!). Über die 15 klassischen Kilometer landete er am Ende auf Rang 81. Egal. Immerhin bog er nicht falsch ab.

Olympia am Sonntag live: Übertragung im TV und Livestream

Ihr möchtet die Olympischen Spiele live und in Farbe sehen? Dann habt Ihr dafür drei Anlaufstellen: mit der ARD und dem ZDF übertragen die Öffentlich-Rechtlichen das Geschehen im TV und Livestream, genauso sind auch Eurosport und DAZN mit von der Partie.

Olympia am Sonntag live - Übertragung im TV

Wie so oft wechseln sich auch bei den Winterspielen die ARD und das ZDF mit der Übertragung ab. Nachdem am Samstag das ZDF an der Reihe war, ist am Sonntag wieder die ARD dran. Um 1.55 Uhr geht es dort mit Curling los, danach findet Ihr bis 18 Uhr mit kleineren Unterbrechungen den ganzen Tag Wintersport.

Auch Eurosport hält Euch ab 2 Uhr in der Nacht auf dem Laufenden, dort ist das Ganze auf die beiden Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 aufgeteilt.

Olympia am Sonntag live: Übertragung im Livestream

Online könnt Ihr die Olympischen Spiele täglich sowohl auf sportschau.de als auch in der ZDF-Mediathek verfolgen, natürlich wie immer kostenlos.

Auch Eurosport streamt sein Programm online, allerdings ist in diesem Fall eine Gebühr fällig. Der Eurosport Player kostet monatlich 6,99 Euro.

Falls Ihr allerdings bereits ein DAZN-Abo Euer Eigen nennt, könnt Ihr dort mehrkostenfrei in die beiden Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 schalten. Darüber hinaus findet Ihr beim "Netflix des Sports" noch eine ganze Menge weiterer Sport-Events - neben Fußball aus der Bundesliga, Champions League, Serie A, Ligue 1 und La Liga unter anderem auch aus dem US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Kampfsport, Darts und Motorsport.

Das gesamte Programm könnt Ihr entweder monatlich oder jährlich abonnieren, ersteres kostet 29,99 Euro, bei letzteres ist mit 274,99 Euro für das gesamte Jahr heruntergerechnet ein wenig günstiger. Hier geht's lang!

© getty Karl Geiger holt auf der Großschanze in Peking die Bronzemedaille.

