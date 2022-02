Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking findet heute ab 13 Uhr die Eröffnungsfeier statt. SPOX begleitet die Zeremonie im Liveticker.

Die Olympischen Winterspiele 2022 können beginnen. Am heutigen Freitag findet in Peking die Eröffnungsfeier statt. SPOX tickert sie live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh.

Olympia 2022: Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die deutsche Fahne wird heute Nachmittag von zwei absoluten Wintersport-Legenden getragen: Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein und Bob-Dominator Francesco Friedrich erhielten bei der Abstimmung unter Sportlern und Fans die meisten Stimmen. Für Pechstein sie es bei ihren achten Olympischen Winterspielen eine "riesengroße Ehre", Friedrich sprach von einem "absoluter Ritterschlag".

Vor Beginn: Den heutigen Zeitplan haben wir zum Großteil schon abgearbeitet. Heute Nachf fanden bereits einige Vor-Wettkämpfe im Eishockey, Eiskunstlauf und Curling statt. Die Eröffnungsfeier um 13 Uhr bildet dann den Abschluss von Tag 1.

Uhrzeit (MEZ) Wettkampf 1.35 Uhr Curling-Vorrunde: Mixed Doubles 2.55 Uhr Eiskunstlauf: Team Event (Kurzprogramm Männer, Eistanz, Kurzprogramm Paare) 5.10 Uhr Eishockey-Vorrunde Frauen: Russland - Schweiz 5.10 Uhr Eishockey-Vorrunde Frauen: Dänemark - China 6.35 Uhr Curling-Vorrunde: Mixed Doubles 13.00 Uhr Olympia-Eröffnungsfeier

Vor Beginn: In Berlin und München rief die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) für Freitag zu Menschenrechtsaktionen auf. Angesichts der "Verbrechen an Uiguren, Tibetern, Kasachen, Mongolen, Hongkongern und chinesischen Menschenrechtsverteidigern darf es kein Schweigen geben", hieß es in einer Mitteilung: "Der vom IOC beschworene 'Olympische Friede' muss auch für die Opfer der chinesischen Regierung gelten. Diese muss ihre Politik der Internierungslager, Familientrennungen, Zwangssterilisierungen von uigurischen Frauen, Zerstörung von tibetischen Klöstern und die Verfolgung der Zivilgesellschaft in Hongkong beenden."

Vor Beginn: So fanden auch unmittelbar vor der heutigen Eröffnungsfeier weltweite Proteste statt. Aktivisten in Los Angeles, Neu Delhi oder Berlin machten auf die prekäre Menschenrechtslage in dem Gastgeberland aufmerksam. Rund 500 Tibeter demonstrierten zudem am Donnerstag vor dem Sitz des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Lausanne, sie trugen Transparente mit der Aufschrift "Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking", "Stoppt die Menschenrechtsverletzungen in Tibet" und "Spiele der Schande".

Vor Beginn: Leider steht nicht nur der sportliche Aspekt der Spiele im Vordergrund. In den vergangenen Wochen mehrte sich die Kritik an der Austragung der Spiele im Reich der Mitte. Vor allem die Menschenrechtsverletzungen der sozialistischen Regierung bereiten vielen Zuschauern, Politikern und Sportlern Kopfzerbrechen.

Auch wir bei SPOX haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt.

Vor Beginn: Die eröffnende Zeremonie beginnt um 13 Uhr. In China ist es dann bereits 20 Uhr. Neben traditionellen Inhalten wie dem Einlauf der teilnehmenden Nationen, dem Sprechen des Olympischen Eids, dem Hissen der Olympischen Flagge und dem Entzünden des Olympischen Feuers beinhaltet die Eröffnungsfeier auch jede Menge Showelemente.

Vor Beginn: Schon seit Donnerstag laufen die Wettkämpfe bei den Winterspielen, am heutigen Freitag werden diese nun auch offiziell für eröffnet erklärt. Bis zum 20. Februar geht es in Peking zur Sache.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zur heutigen Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking.

Olympia 2022: Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird die Eröffnungsfeier heute vom ZDF und von Eurosport übertragen. Bei dem öffentlich-rechtlichen Sender startet die Übertragung um 12.10 Uhr mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Die Eröffnungsfeier kommentiert dann Nils Kaben. Die Eurosport-Übertragung beginnt um 12.30 Uhr auf Eurosport 1.

Selbstverständlich kann die Eröffnungsfeier auch in diversen Livestreams verfolgt werden. Das ZDF bietet einen kostenlosen Livestream an, den Ihr auf sportstudio.de und in der ZDF-Mediathek abrufen könnt. Kostenpflichtig sind dagegen die Livestreams von Eurosport auf Joyn+ und im Eurosport Player.

DAZN-Kunden können dank einer Kooperation des Streamingdienstes mit Eurosport die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr ohne zusätzliche Kosten und ohne Aufwand als feste Sender abrufen und so die Olympischen Spiele täglich live verfolgen. Das jederzeit kündbare Monatsabo liegt bei 29,99 Euro, das Jahresabo bei 274,99 Euro.

Olympia 2022: Deutsche Teilnehmer bei den Winterspielen in Peking