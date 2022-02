Die Nordischen Kombinierer sind heute bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 in der Teamstaffel gefragt. SPOX bietet den Wettkampf im Liveticker an.

Für die Nordischen Kombinierer bietet die heutige Teamstaffel die letzte Möglichkeit, bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 noch Medaillen zu gewinnen. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Nordische Kombination: Teamstaffel bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem Wettkampf von der Normalschanze, bei dem sich Vinzenz Geiger eine Goldmedaille für Deutschland sichern konnte, und dem Einzel von der Großschanze, das der Norweger Jörgen Graabak für sich entschied, geht es mit den Nordischen Kombinierern heute mit der Teamstaffel weiter. Was ist noch möglich für die deutschen Athleten?

Vor Beginn: Zuerst bestreiten die Athleten um 9 Uhr deutscher Zeit das Teamspringen von der Großschanze, um 12 Uhr steht dann der Langlauf in Form einer Teamstaffel an.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Teamstaffel in der Nordischen Kombination. Es ist der letzte Wettbewerb in dieser Disziplin.

Nordische Kombination: Teamstaffel bei Olympia 2022 in Peking heute im TV und Livestream

Die ARD überträgt heute die Teamstaffel der Nordischen Kombinierer im Free-TV. Eurosport bietet den Wettkampf auf Eurosport 2 im Pay-TV an.

Um die Übertragung im Livestream kümmern sich Eurosport, die ARD, das ZDF und DAZN.

Nordische Kombination bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Zeitplan

Datum Uhrzeit (MEZ) Wettkampf Tagessieger Mittwoch, 9. Februar 9 Uhr (Skispringen / 12 Uhr (Langlauf) Einzel Normalschanze Vinzenz Geiger Dienstag, 15. Februar 9 Uhr (Skispringen / 11.30 Uhr (Langlauf) Einzel Großschanze Jörgen Graabak Donnerstag, 17. Februar 9 Uhr (Skispringen / 12 Uhr (Langlauf) Team