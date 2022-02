Bei den Olympischen Winterspielen in Peking gehen in der Nordischen Kombination nur die Männer an den Start, Frauen sind nicht vertreten. SPOX erklärt, warum das so ist.

Neben Biathlon, Bobrennen, Curling, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Rennrodeln, Shorttrack, Skeleton, Ski Alpin, Ski Freestyle, Skilanglauf, Skispringen und Snowboard steht bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking (4. bis 20. Februar) auch die Nordische Kombination auf dem Programm.

Zur Information: Dabei handelt es sich um eine Wintersportart, die die beiden Einzeldisziplinen Skispringen und Skilanglauf kombiniert. In Peking wird sie am 9. Februar, am 15. Februar und am 17. Februar ausgetragen - das allerdings ausschließlich von den Männern.

Nordische Kombination bei Olympia: Warum gehen nur die Männer bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 an den Start?

Frauen treten bei der Nordischen Kombination zu den Winterspielen überhaupt nicht an. Der Grund dafür ist schnell erklärt: Der Disziplin fehlt es bislang einfach im Gegensatz zum Herrenbereich an Sportlerinnen.

© getty Zu Olympia treten bei der Nordischen Kombination nur Männer an.

Erst im Dezember 2020 feierten auch die Frauen in der Nordischen Kombination ihre Weltcuppremiere, der Fall war das im österreichischen Ramsau. Die Nordische Kombination ist die letzte olympische Wintersportart, die bis dato bloß den Männern vorbehalten war.

Das Internationale Olympische Komitee lehnte es deswegen ab, die Frauen zu den Winterspielen in Peking in das Programm aufzunehmen. Die nächste Olympia-Möglichkeit bietet sich demnach erst im Jahr 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo (Italien).

Olympische Spiele 2022, Nordische Kombination: Die Teilnehmer aus Deutschland

Für Deutschland gehen bei den Herren in Peking Eric Frenzel, Vincenz Geiger, Terence Weber, Julian Schmid und Johannes Rydzek an den Start. Die Deutschen befinden sich seit Jahren an der Weltspitze der Nordischen Kombination, haben daher gute Chancen auf Medaillen - insbesondere Geiger.

Deutsche Fahnenträger bei Winterspielen: Legenden unter sich © getty 1/13 Claudia Pechstein (Foto) und Francesco Friedrich tragen in Peking die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2022. Sie stehen damit in einer Reihe mit den größten deutschen Wintersport-Legenden. © getty 2/13 Innsbruck 1976, Wolfgang Zimmerer: Nach seinem Olympiasieg im Zweier-Bob vier Jahre zuvor in Sapporo durfte Zimmerer das deutsche Aufgebot als Fahnenträger in Innsbruck anführen. Anschließend holte er Silber im Zweier-, sowie Bronze im Vierer-Bob. © getty 3/13 Lake Placid 1980, Urban Hettich: Bei seiner dritten Teilnahme an den Olympischen Winterspielen wurde Urban Hettich die Ehre als Fahnenträger zuteil. Vier Jahre zuvor holte der Nordische Kombinierer Silber - in Lake Placid ging Hettich jedoch leer aus. © imago 4/13 Sarajevo 1984, Monika Pflug: Mit nur 17 Jahren gewann Monika Pflug 1972 in Sapporo völlig überraschend Gold über die 1000 Meter im Eisschnellauf. 12 Jahre später durfte sie die Fahne der BRD bei den Spielen in Sarajevo tragen. © imago 5/13 Calgary 1988, Peter Angerer: Nachdem er 1984 in Sarajevo einen kompletten Medaillen-Satz holte, wurde der Biathlet vier Jahre später zum Fahnenträger der BRD ernannt. In Calgary holte Angerer noch einmal Silber mit der Staffel. © imago 6/13 Albertville 1992, Wolfgang Hoppe: Doppel-Gold in Sarajevo, zwei Mal Silber in Calgary. Bobfahrer Wolfgang Hoppe war nach seinen großen olympischen Erfolgen der erste Fahnenträger eines vereinten Deutschlands. In Albertville holte er nochmals Silber. © imago 7/13 Lillehammer 1994, Mark Kirchner: Nach glanzvollen Auftritten bei den Spielen zwei Jahre zuvor in Albertville (2x Gold, 1x Silber) führte Biathlet Mark Kirchner das deutsche Aufgebot als Fahnenträger an. Anschließend holte er nochmal Gold mit der Staffel. © getty 8/13 Nagano 1998, Jochen Behle: "Wo ist Behle?" Die mehrfach geäußerte Frage von ZDF-Reporter Moravetz machte den Langläufer bei den Spielen 1980 bekannt, als er in Führung liegend nicht gezeigt wurde. 1998 stand Behle dann im Mittelpunkt - als Fahnenträger. © getty 9/13 Salt Lake City 2002, Hilde Gerg: Gold im Slalom und Bronze in der Kombination. Hilde Gerg durfte als erste Skirennläuferin nach ihren Erfolgen in Nagano die deutsche Fahne tragen. Bei den Spielen in Salt Lake City ging sie allerdings leer aus. © getty 10/13 Turin 2006, Kati Wilhelm: Die erfolgreichste Biathletin bei Winterspielen durfte 2006 die deutsche Delegation ins Stadio Olimpico führen. Nach Doppel-Gold und Silber in Salt Lake City holte sie auch in Turin ein Mal Gold und zweimal Silber. © getty 11/13 Vancouver 2010, Andre Lange: Der Erbe von Wolfgang Hoppe trat nicht nur im Eiskanal, sondern auch als Fahnenträger in die Fußstapfen des legendären Bobfahrers. Mit vier Goldmedaillen und einer Silbernen übertrumpfte Lange Hoppe sogar noch. © getty 12/13 Sotschi 2014, Maria Höfl-Riesch: Nach Doppel-Gold in Vancouver führte die Skirennläuferin die deutsche Delegation in Sotschi vier Jahre später ins Olympiastadion. 2014 verteidigte sie ihren Titel in der Super-Kombi und holte zudem Silber im Super-G. © imago images 13/13 Pyeongchang 2018, Eric Frenzel: Nach Gold im Einzel von der Normalschanze und Silber im Team durfte der Kombinierer 2018 die Fahne ins Olympiastadion tragen. Das beflügelte Frenzel: 2018 holte er direkt noch zweimal Gold und einmal Bronze.

Nordische Kombination bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Zeitplan, Termine

Für die Nordischen Kombinierer geht es am Mittwoch, den 9. Februar bei Olympia los. Auf dem Plan steht dann das Springen von der Normalschanze. Das Springen von der Großschanze folgt am Dienstag, den 15. Februar. Am 17. Februar gibt es dann die Entscheidung im Team. Es wird zuerst stets gesprungen, danach geht es jeweils mit dem Langlauf weiter.