Olympia live am Samstag: Sportarten, Wettkämpfe, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

In der Nacht auf Samstag steht der erste Wettkampftag bei den Olympischen Spielen nach der offiziellen Eröffnungsfeier an. Sportarten, Wettkämpfe, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - SPOX erklärt Euch, was Ihr zum Sporttag heute wissen müsst.

Nach der Eröffnungsfeier im Nationalstadion Peking gehen die Olympischen Spiele in der Nacht auf Samstag (5. Februar) weiter. Offiziell ist es der 1. Wettkampftag, obwohl bereits seit Mittwoch Wettkämpfe bestritten werden.

Olympia live am Samstag: Sportarten, Wettkämpfe, Zeitplan

In der ersten Nacht nach der Entzündung der olympischen Flamme fallen bereits die ersten Medaillenentscheidungen. Unter anderem im Langlauf, Biathlon und im Skispringen. Um 2.05 Uhr findet der erste Bewerb statt - nämlich die Curling-Vorrunde (Mixed Doubles).

Bis zur ersten Medaillenentscheidung vergehen ein paar Stunden. Dann kämpfen um 8.45 Uhr die Langläuferinnen im Skiathlon um Gold, Silber und Bronze. In insgesamt sechs Wettkämpfen fallen heute Entscheidungen. 18 Medaillen gibt es somit zu holen.

Uhrzeit (MEZ) Wettkampf Geschlecht 2.05 Uhr Curling-Vorrunde: Mixed Doubles Mixed 3.45 Uhr Snowboard: Qualifikation Slopestyle Frauen Frauen 5.10 Uhr Eishockey-Vorrunde Frauen: Kanada - Finnland Frauen 7.05 Uhr Curling-Vorrunde: Mixed Doubles Mixed 7.20 Uhr Skispringen: Qualifikation Männer Normalschanze Männer 8.45 Uhr Langlauf: Skiathlon Frauen Frauen 9.30 Uhr Eisschnelllauf: 3.000 Meter Frauen Frauen 9.40 Uhr Eishockey-Vorrunde Frauen: Tschechien - Schweden Frauen 9.40 Uhr Eishockey-Vorrunde Frauen: Japan - Dänemark Frauen 10.00 Uhr Biathlon: Mixed-Staffel Mixed 12.00 Uhr Short Track: Mixed-Team-Staffel, Qualifikation 500 Meter Frauen, 1.000 Meter Männer Mixed 12.10 Uhr Rodeln: 1. und 2. Lauf Einer Männer Männer 12.30 Uhr Freestyle: Buckelpiste Männer (Qualifikation 11.00 Uhr) Männer 12.45 Uhr Skispringen: Einzel Frauen Skispringen Frauen 13.05 Uhr Curling-Vorrunde: Mixed Doubles Mixed 14.10 Uhr Eishockey-Vorrunde Frauen: USA - Russland Frauen

© getty Katharina Althaus ist Deutschlands beste Skispringerin.

Olympia live am Samstag: Übertragung im TV und Livestream

Eurosport/DAZN, die ARD und das ZDF - Das sind die drei Adressen, die es aufzusuchen gibt, will man Wettkämpfe der Olympischen Spiele in Peking nicht verpassen.

Olympia live am Samstag: Übertragung im TV

Um 2 Uhr überträgt Eurosport die Olympischen Spiele im Free-TV auf Eurosport 1, ähnlich ist es mit dem Pay-TV-Sender Eurosport 2.

Täglich ist nur einer der beiden öffentlich-rechtlichen Sender im Free-TV im Einsatz. Nachdem das ZDF für die Eröffnung verantwortlich war, ist heute Nacht dann die ARD im Einsatz. Um 3 Uhr deutscher Zeit geht es mit Curling los und endet am Nachmittag mit Eishockey.

Olympia live am Samstag: Übertragung im Livestream

Im kostenlosen Livestream bieten auch die ARD und das ZDF den 1. Wettkampftag an.

Olympia 2022: Deutsche Teilnehmer bei den Winterspielen in Peking