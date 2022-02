Biathlon, Übertragung heute live: Verfolgung der Herren und Damen bei Olympia 2022 in Peking im TV, Livestream und Liveticker

Biathlon-Fans aufgepasst! Heute duellieren sich Damen und Herren in der beliebten Disziplin Verfolgung. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die beiden Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zum vierten Mal bei diesen olympischen Spielen sind die Herren respektive Damen der Biathlon-Welt gefordert. In der Verfolgung messen sich die Athletinnen heute auf einer Strecke von insgesamt 10km, bei den Athleten sind es dagegen 12,5km.

Diese acht Läuferinnen und Läufer werden voraussichtlich für Deutschland an den Start gehen:

Herren Damen Benedikt Doll Vanessa Voigt Roman Rees Denise Herrmann Philipp Nawrath Franziska Preuß Johannes Kühn Vanessa Hinz

Biathlon, Übertragung heute live: Verfolgung der Herren und Damen bei Olympia 2022 in Peking im TV und Livestream

Wie man es bei diesen olympischen Spielen so gewohnt ist, wird es auch diesmal wieder zwei Anbieter geben, die eine Übertragung zur Verfügung stellen. SPOX gibt Euch alle notwendigen Informationen zur Ausstrahlung im Free-TV und kostenlosen Livestream.

Start Verfolgungsrennen der Damen: 10.00 Uhr

10.00 Uhr Start Verfolgungsrennen der Herren: 11.45 Uhr

Biathlon, Übertragung heute live: Verfolgung der Herren und Damen bei Olympia 2022 in Peking im Free-TV

Option Nummer eins ist der öffentlich-rechtliche Sender ARD. Ab 9.45 Uhr wird im Ersten die Sendung Sportschau - Olympia Peking 2022 gezeigt. Neben der Eishockey-Partie Finnland vs. Schweden wird dort auch das Verfolgungsrennen der Damen zu sehen sein.

Nach einer kurzen Unterbrechung, in der man sich der Wahl des Bundespräsidenten annimmt, wird die Sportschau schon ab 11.35 Uhr mit dem Verfolgungsrennen der Herren zurück sein.

© getty Die einzige Inhaberin einer Olympia 2022-Goldmedaille im deutschen Biathlon-Kader: Denise Herrmann.

Alternativ zur ARD bietet auch Privatsender Eurosport Übertragungen zu den beiden Events an. Sowohl das Rennen der Damen als auch später das der Herren wird Teil der sogenannten MedalZone-Sendung sein.

Biathlon, Übertragung heute live: Verfolgung der Herren und Damen bei Olympia 2022 in Peking im kostenlosen Livestream

Die zur Verfügung stehenden Optionen für diejenigen, die sich die Veranstaltungen lieber im Livestream via Internet anschauen möchten, schließen sich direkt an die zwei oben erwähnten Anbieter an.

Zum einen also die ARD: Den Stream zu deren Programm könnt Ihr über die ARD-Mediathek aufrufen. Kosten gibt es keine.

Etwas verzwickter wird es im Falle Eurosports. Das Unternehmen bietet nämlich gleich drei Möglichkeiten, wie man auf den Stream des Senders Eurosport1 zugreifen kann. Zum einen der hauseigene Eurosport-Player für einen Preis von 5,99€ (mtl.), zum anderen das Premiumangebot des TV-Streaminganbieters JOYN für 6,99€ (mtl.) und zum letzten die Livesport-Plattform DAZN.

Biathlon, Übertragung heute live: Verfolgung der Herren und Damen bei Olympia 2022 in Peking im Liveticker von SPOX

Wenn es Euch nicht möglich ist, die Rennen live anzuschauen, dann können wir Euch besten Gewissens den SPOX-Liveticker ans Herz legen. Dank stetiger Updates wird Euch vom Startschuss bis zum Zieleinlauf nichts entgehen. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker des Verfolgungsrennens der Damen

Hier geht's zum Liveticker des Verfolgungsrennens der Herren

Biathlon, Übertragung heute live: Verfolgung der Herren und Damen bei Olympia 2022 in Peking im TV, Livestream und Liveticker - Der restliche Olympia-Zeitplan