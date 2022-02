Am kommenden Freitag beginnt bei den Olympischen Winterspielen in Peking die Jagd auf die Medaillen. Ihr fragt Euch, was so eine Medaille eigentlich wert ist? SPOX liefert Euch die Antwort.

Am Freitag, den 04. Februar, starten die Olympischen Spiele 2022 in Peking offiziell mit der Eröffnungsfeier. Ab diesem Zeitpunkt wird es ernst für Athletinnen und Athleten: Bis zum 20. Februar werden insgesamt in 109 Events Medaillen vergeben.

Olympia 2022: Wie viel ist eine Medaille wert?

Bei den diesjährigen Olympischen Spielen werden bei insgesamt 109 Entscheidungen Medaillen vergeben. Doch wie viel ist so eine Medaille eigentlich wert? Das kommt ganz auf die Medaille an. Die Veranstalter der diesjährigen Olympischen Spielen haben sich noch nicht genau zu den Zusammensetzungen der verschiedenen Medaillen geäußert. Die verschiedenen Legierungen der Medaillen hat sich bei den letzten Olympischen Spielen, ob Sommer- oder Winterolympiade, jedoch kaum geändert und so lässt sich der Wert der aktuellen Medaillen gut abschätzen.

Die Olympischen Goldmedaillen bestehen vorrangig aus Silber, und nicht aus Gold. Von den 556 Gramm sind nur 6 Gramm der Medaille reines Gold. Bei den aktuellen Kursen beträgt der Materialwert für eine Goldmedaille circa 660 Euro. Bei einer Silbermedaille, die auch aus purem Silber besteht, liegt der Materialwert bei etwa 352 Euro. Eine Bronzemedaille, die aus rotem Messing hergestellt wird, weicht im Materialwert nicht signifikant von dem der Silbermedaille ab.

Für die meisten Sportlerinnen und Sportler ist der materielle Wert einer Olympischen Medaille jedoch zweitrangig. Bei Olympischen Spielen auf dem Podest zu stehen und eine Medaille zu gewinnen, ist für die meisten Sportlerinnen und Sportler das Größte was sie in ihrem Sport erreichen können.

Olympia 2022: Die Übertragung im TV und Livestream

Wenn Ihr die Medaillenentscheidungen bei den Olympischen Spielen live sehen wollt, gibt es für Euch so einige Alternativen. So übertragt Eurosport in den gut zwei Wochen rund um die Uhr auf Eurosport 1 im Fee-TV und Eurosport 2 im Pay-TV von den Olympischen Spielen. Zudem seht Ihr mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player ebenfalls das gesamte Programm des Senders im Livestream.

© getty Marit Björgen ist die erfolgreichste Athletin bei Olympischen Winterspielen.

Die ARD und das ZDF zeigen ebenfalls viele Entscheidungen der Winterspiele im Free-TV oder in ihren jeweiligen kostenfreien Mediatheken.

DAZN zeigt ebenfalls die Olympischen Spiele 2022 im Livestream. Beim Streamingdienst seht Ihr dabei die Übertragung von Eurosport. Ein Abonnement kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat, oder 274,99 Euro im Jahr.

Olympia: Erfolgreichste Medaillengewinner bei Winterspielen