Trotz Corona-Rekord in Japan: Olympia-Organisatoren halten Blase für sicher

Die Olympia-Organisatoren in Tokio haben jegliche Verbindung zwischen den Sommerspielen und den steigenden Coronazahlen in Japan zurückgewiesen. "Soweit mir bekannt ist, gibt es keinen einzigen Fall, in dem sich eine Infektion von Athleten oder aus der olympischen Bewegung auf die Bevölkerung ausgebreitet hat", sagte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees.

Am Donnerstag hatten das IOC und das Organisationskomitee 24 neue Infektionen vermeldet, die in Zusammenhang mit den Spielen stehen, darunter drei Athletinnen oder Athleten - mehr als an jedem anderen Tag zuvor. Somit stieg die Zahl der positiv getesteten Sportler, Journalisten und Arbeiter in der olympischen Blase auf mindestens 193. In ganz Japan waren am Mittwoch 9583 Fälle gemeldet worden, auch das ist ein Rekord.

Adams sieht darin keine Kausalität. "Wir haben die wahrscheinlich am meisten getestete Community der Welt", sagte er, dazu gebe es "einige der härtesten" Lockdown-Regeln im Olympischen Dorf. Die Spiele in Tokio würden zudem keinen zusätzlichen Druck auf das Gesundheitssystem im Japan ausüben, nur zwei der positiv getesteten Personen müssen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Japan: Corona-Notstand bis zum 22. August

Tokio befindet sich mittlerweile im vierten Corona-Notstand, der mindestens bis zum 22. August aufrechterhalten werden soll und zum Ausschluss der Zuschauer bei den Spielen führte. Restaurants und Bars müssen früher schließen und dürfen keinen Alkohol ausschenken. Experten warnen jedoch, dass die Maßnahmen nicht ausreichen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Japan leidet bisher vergleichsweise wenig unter der Pandemie. Obwohl das Land harte Lockdowns bislang vermieden hat, hat es "nur" 15.000 Tote zu beklagen. Allerdings ist derzeit erst ein Viertel der Bevölkerung vollständig geimpft.