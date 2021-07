Nach Rassismus-Eklat bei Olympia: Radsport-Funktionär Moster muss Tokio verlassen

Radsport-Funktionär Patrick Moster wird nach seiner rassistischen Entgleisung nun doch vorzeitig nach Hause geschickt. Mit einem Tag Verspätung entschied der Deutsche Olympische Sportbund, dass der Sportdirektor des Bundes Deutscher Radfahrer von den Olympischen Spielen abreisen muss.

"Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass seine öffentliche Entschuldigung für die gestern von ihm getätigte rassistische Äußerung aufrichtig ist. Mit dieser Entgleisung hat Herr Moster jedoch gegen die olympischen Werte verstoßen. Fairplay, Respekt und Toleranz sind für das Team D nicht verhandelbar", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann.

Die Entscheidung sei nach einem Gespräch im Kreise der gesamten Delegationsleitung und Moster am Donnerstagvormittag getroffen worden, wie Hörmann bei einer Medienrunde am olympischen Dorf erklärte. "Entscheidungen von der Tragweite trifft man nicht einfach mal schnell und einfach aus der ersten Emotion. Da gilt's zumindest nach unserem Verständnis, die notwendige Ruhe und Professionalität an den Tag zu legen", sagte Hörmann.

Kritik, die Entscheidung sei zu spät getroffen worden, nahm der 60-Jährige zur Kenntnis. "Ich denke, die Entscheidung am heutigen Tag ist genauso klar, wichtig und richtig, wie sie es gestern Abend gewesen wäre", sagte Hörmann.

Olympia: Arndt distanziert sich von Moster

Man sei aufgrund der Zusammenarbeit über die vergangenen Tage, Wochen oder zum Teil Monate und Jahre zudem davon überzeugt, dass Moster "alles andere als ein Rassist ist. Diese Form einer rassistischen Formulierung, aus unserem Verständnis Entgleisung, ist eben nicht akzeptabel und widerspricht den Werten des olympischen Geistes und dem, was wir im Team D leben. Deshalb kam es heute zu dieser klaren Weichenstellung", sagte Hörmann.

Moster hatte während des Zeitfahrens der Männer am Mittwoch den deutschen Fahrer Nikias Arndt mit den Worten "hol die Kameltreiber, hol die Kameltreiber, komm" angefeuert. Vor Arndt waren der Eritreer Amanuel Ghebreigzabhier und der Algerier Azzedine Lagab im Kampf gegen die Uhr auf die Strecke gegangen.

Lagab konterte Mosters Aussagen. "Es gibt bei den Olympischen Spielen kein Kamelrennen. Deshalb habe ich mich für den Radsport entschieden. Zumindest war ich in Tokio dabei", schrieb der 34-Jährige bei Twitter.

Arndt distanzierte sich von seinem Sportdirektor. "Ich bin entsetzt über die Vorfälle beim heutigen olympischen Zeitfahren und möchte mich hiermit deutlich von den Aussagen des sportlichen Direktors distanzieren! Solche Worte sind nicht akzeptabel", schrieb der Radsportler bei Twitter.

Olympia: ARD-Kommentator kritisierte Moster live im TV

ARD-Kommentator Florian Nass hatte Mosters Entgleisung während der Übertragung umehend kritisierrt: "Patrick Moster war derjenige, der da eben gerufen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen: Wenn ich das so richtig verstanden habe, was er da gerufen hat, dann war das total daneben, aber mal sowas von daneben. Da fehlen mir die Worte."

Naß weiter: "Wenn ich das richtig gehört habe: 'Hol die Kameltreiber!' Sowas hat im Sport überhaupt nichts verloren. Das ist absolut unterirdisch. Pardon, da fällt mir nichts ein. Und dessen muss man sich bewusst sein, wenn man an einem internationalen Rennen teilnimmt, bei dem Kameras und Mikrofone aufgestellt sind. Das ist unwürdig."

Moster versuchte sich im Anschluss an das Rennen zu entschuldigen. "Ich bin in keinster Weise gegen ausländische Mitkonkurrenten in rassistischer Absicht oder ähnlichem unterwegs", betonte Moster im Gespräch mit dem SID. Er "schätze und achte die Leistungen, die von allen Sportlern hier gebracht werden". Moster erwähnte zudem, dass er auch in seinem Bekanntenkreis Freunde mit Wurzeln aus Nordafrika habe.