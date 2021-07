Olympia: DFB-Team gehen die Spieler aus - mit Rumpfteam gegen Taifun und Tornado

Stefan Kuntz gehen vor der Partie gegen Saudi-Arabien die Spieler aus. Ein Sieg muss dennoch her, trotz Taifun und "El Tornado".

Angst spürt Stefan Kuntz keine, weder vor dem nahenden Taifun noch vor Torjäger "El Tornado" oder gar dem Aus aller Olympia-Träume. Er habe durchaus "schon stürmische Wetterlagen" erlebt, sagte Kuntz vor dem zweiten Auftritt der Fußballer am Sonntag gegen Saudi-Arabien angesichts des angesagten Unwetters. Zumindest auf Wind und Regen ist der DFB-Trainer also vorbereitet.

Mehr Sorgen bereitet Kuntz die dünne Personaldecke. Nach der Sperre gegen Kapitän Maximilian Arnold stehen ihm nur noch 14 Feldspieler zur Verfügung. "Wir können also nicht das gesamte Wechselkontingent ausschöpfen", sagte Kuntz vor der Begegnung in Yokohama (13.30 Uhr MESZ/ARD und Eurosport). Spätestens jetzt macht sich die fehlende Bereitschaft mancher Klubs bemerkbar, Spieler für Olympia abzustellen.

Olympia: Kein Sieg gegen Saudi-Arabien wäre eine Blamage

Problem Nummer eins: Ein Sieg ist nach dem bitteren 2:4 gegen Brasilien dennoch Pflicht. Problem Nummer zwei: Einige Spieler sind noch leicht angeschlagen. Und Problem Nummer drei: Benjamin Henrichs, Amos Pieper, Anton Stach und Jordan Torunarigha sind mit einer Gelben Karte vorbelastet. Weil Kuntz dieses Quartett aber im dritten Spiel gegen die Elfenbeinküste braucht, sollen diese weniger Einsatzzeit erhalten.

"Die Auswahlmöglichkeit ist nicht so groß", sagte Kuntz und stellte die Frage: "Wie stellen wir sicher, dass wir im dritten Spiel genug Spieler haben?" Schon gegen Brasilien saßen am Ende nur noch zwei Torhüter auf der Ersatzbank, nun ist die Lage noch komplizierter.

Alles andere als ein Sieg wäre dennoch eine Blamage. Alle 22 Akteure des krassen Außenseiters spielen in Saudi-Arabien, der bekannteste Name ist noch Salem Al Dawsari. "El Tornado" traf bei der WM 2018 zum 2:1-Sieg gegen Ägypten, auch in Tokio war er beim 1:2 zum Start gegen die Elfenbeinküste erfolgreich.

DFB-Team in der Einzelkritik: Einmal die 6, dreimal die 5 © getty 1/17 Die deutsche Olympia-Auswahl hat das erste Gruppenspiel mit 2:4 gegen Brasilien verloren. Besonders auffällig: eine katastrophale Defensivleistung und ein schwacher Kapitän. Die Noten der DFB-Elf. © getty 2/17 FLORIAN MÜLLER: Der mit Abstand beste Deutsche. Bei den Gegentoren chancenlos. Verhinderte durch etliche Paraden weitere Gegentore. Note: 2,5. © getty 3/17 BENJAMIN HENRICHS: Seine rechte Seite bekam er schlichtweg nicht zu. Rückte beim 0:2 unnötigerweise raus, dadurch entstand ein viel zu großer Raum. Offensiv nahezu ohne Aktionen. Note: 5. © getty 4/17 AMOS PIEPER: Stand bei praktisch jeder gefährlichen Situation falsch. Drei Tore gingen auf seine Kappe. Hatte Glück, dass seine Notbremse nur mit Gelb geahndet wurde. Dazu noch mit vielen Ungenauigkeiten im Passspiel. Musste zur Halbzeit raus. Note: 6. © getty 5/17 FELIX UDUOKHAI: Wie Pieper heillos überfordert. Ließ Richarlison immer wieder frei. Brachte seine Mitspieler durch seine missglückten Pässe oft in schwierige Situationen. Note: 5. © getty 6/17 DAVID RAUM: Rette anfangs noch gegen Cunha, mehr erfolgreiche Aktionen in der Defensive hatte er nicht. Raum ging wenigstens noch nach vorne, seine Flanken waren - bis auf seine Vorlage - aber meist ungefährlich. Note: 4,5. © imago images 7/17 ARNE MAIER: Der Hertha-Profi machte zwar nicht solch haarsträubende Fehler wie seine Mitspieler, dennoch bekam er zunächst keine Struktur ins deutsche Spiel. Nach dem Seitenwechsel machte er seine Aufgabe wesentlich besser. Note: 4. © getty 8/17 MAXIMILIAN ARNOLD: Der sonst so sichere Abräumer kam immer einen Schritt zu spät. Lief zwar immer an, allerdings ohne den Spielfluss der Brasilianer zu verhindern. Sehr ungenau im Passspiel und sehr zweikampfsschwach. Flog mit Gelb-Rot runter. Note: 5. © getty 9/17 ANTON STACH: Sein Ballverlust in den ersten Minuten führte zur großen Chance für Cunha, danach fing er sich ein wenig. Setzte Amiri gut in Szene. Kurz vor der Halbzeit rückte er in die Dreierkette. Note. 4,5. © imago images 10/17 MARCO RICHTER: Ein unauffälliger Auftritt des Augsburgers. Unterstützte Henrichs nicht wirklich in der Defensive, sodass dieser fast immer in Unterzahl war. In der zweiten Halbzeit mit ein, zwei ordentlichen Aktionen. Note: 4. © getty 11/17 MAX KRUSE: Als Stoßstürmer aufgeboten hing er in der Luft. Wenn er am Ball war, wurde er meist gedoppelt. In der zweiten Hälfte zwar etwas aktiver, dennoch kam von ihm viel zu wenig. Note: 4,5. © imago images 12/17 NADIEM AMIRI: Anfangs hatte Amiri noch viele gute Aktionen, nach 20 Minuten kam von ihm aber kaum mehr was. Sein Tor fiel durch einen eklatanten Torwartfehler. Note: 4. © getty 13/17 JORDAN TORUNARIGHA: Ersetzte Pieper zur Halbzeit. Machte seine Aufgabe wesentlich besser als sein Vorgänger, dennoch wurde er mehrfach von Cunha ausgespielt. Note: 4. © getty 14/17 RAGNAR ACHE: Kam für Kruse ins Spiel (67.). Dem bulligen Stürmer gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Note: 3,5. © getty 15/17 EDUARD LÖWEN: Ersetzte Richter (67.). Nur mit wenig Bindung zum Spiel, dafür ohne große Fehler. Note: 4. © getty 16/17 CEDRIC TEUCHERT: Kam für Amiri in die Partie (74.) und sollte die Wende bringen. Ohne Bewertung. © getty 17/17 KEVEN SCHLOTTERBECK: Auch er durfte noch Olympia-Luft schnuppern. Er wurde in der 80. Minute für Stach eingewechselt (80.). Ohne Bewertung.

Olympia: DFB-Team hat "etwas gutzumachen"

Kuntz hat den Gegner bereits gründlich studiert. "Sie sind sehr laufstark, haben teilweise Mann gegen Mann gespielt. Sie haben eine gute Achse im Mittelfeld, in der Abwehr und im Sturm vielleicht nicht ganz so", sagt er. Und er warnte: "Sie werden jedes Foul dankend annehmen. Auch da werden wir unseren Kopf brauchen."

Auch den eigenen Auftritt gegen Brasilien hat Kuntz inzwischen analysiert, vor allem die erste Halbzeit sei "keine leichte Kost" gewesen. Die technischen Vorgaben seien von seinen Spielern "teilweise in die Tonne gekloppt worden", sagte der 58-Jährige: "Positionen waren nicht besetzt, sodass wir es uns gegenseitig selbst schwer gemacht haben."

Gegen Saudi-Arabien soll und muss das anders werden. Ragnar Ache, Torschütze gegen Brasilien, versprach im Interview mit dfb.de jedenfalls Besserung: "Wir haben jetzt etwas gutzumachen und wollen den deutschen Fans zeigen, was in uns steckt."

Deutschland vs. Saudi-Arabien: Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Müller - Raum, Pieper, Uduokhai, Henrichs - Maier, Stach - Torunarigha, Amiri - Richter, Kruse

Saudi-Arabien: Al-Rubaie- Abdulhamid, al-Amri, Hindi, al-Shahrani - al-Hassan, al-Faraj, Yahya, al-Najei - al-Dawsari, al-Hamdan

DFB-Team bei Olympia in Tokio: Spielplan der Gruppe D