Olympia: Nowitzkis simpler Tipp für die Erben: "Unbekümmert spielen"

Das Nationalteam kehrt gegen Italien auf die große Bühne zurück. Da mit Australien und Nigeria noch weitere schwere Brocken warten, wäre ein Sieg für den Viertelfinaleinzug enorm wichtig. Dirk Nowitzki gibt Tipps.

Es ist ein einfacher Rat, aber er kommt von Dirk Nowitzki. "Unbekümmert spielen" soll die deutsche Mannschaft in Tokio, das gab das Basketballidol seinen Erben kurz vor dem Auftakt gegen Italien an die Hand. Dass Kapitän Robin Benzing und Co. bei Olympia auch "als Team auftreten" sollen, hätte der Würzburger nicht mehr sagen müssen, denn genau diese Qualität war beim Qualifikationsturnier in Kroatien der Schlüssel.

"Wir möchten in Tokio natürlich die mannschaftliche Geschlossenheit, den Teamgeist zeigen, der uns in Split letztlich den Erfolg gebracht hat", sagte Bundestrainer Henrik Rödl und gab eine grundsätzliche Marschroute vor: "Es soll unbequem sein, gegen uns spielen zu müssen, wir sind schwer auszurechnen."

Am Sonntag (6.40 Uhr im LIVETICKER) wartet beim Auftakt kein Unbekannter. Vor fünf Wochen hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) beim Supercup in Hamburg den Turniersieg gegen die Italiener souverän klar gemacht (91:79). Anders als bei der deutschen Mannschaft hat sich der Kader allerdings stark verändert.

Eröffnungsfeier: Beeindruckende Drohnen-Show in Tokio © getty 1/35 Die Olympischen Spiele 2021 sind eröffnet! In Tokio wurde heute die Eröffnungszeremonie der diesjährigen Spiele abgehalten. Wir zeigen die besten Bilder der Eröffnungsfeier. © getty 2/35 Los ging es mit einem ins Dunkel getauchten Stadion. Ein Lichtkegel verfolgte eine junge Athletin. © getty 3/35 Dann begann die Show - wie gewohnt mit vielen Tänzern, Lichtern und Lasern. © getty 4/35 Das Feuerwerk über dem Olympiastadion erleuchtete Tokio. © getty 5/35 Von sechs Japanern wurde die japanische Flagge ins Stadion getragen. © getty 6/35 Natürlich war die Show in Teilen auch an die japanische Kampfkunst angelehnt. © getty 7/35 Auch ein Stepptänzer durfte seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. © getty 8/35 Zu sehen waren auch olympische Ringe aus Holz - gewachsen aus Samen, die am Rand der Olympischen Spiele 1964 gepflanzt worden waren. © getty 9/35 Nach der Show folgten die Athleten, die ins Stadion einlaufen durften. © getty 10/35 Traditionell laufen die Griechen zuerst ins Stadion ein, so auch in Tokio. © getty 11/35 Auch in Tokio ist wieder ein Team der Geflüchteten mit dabei. Sie liefen als zweite ins Stadion ein. Die restlichen Nationen folgten in alphabetischer Reihenfolge. © getty 12/35 Für die beste Stimmung sorgte das Team der Argentinier. Die Athleten und Athletinnen kamen hüpfend und springend ins Stadion. Richtig so! © getty 13/35 Ein besonders schmuckes Outfit präsentierte Angola. Fahnenträgerin ist Natalia Santos. © getty 14/35 Italien schickte die erste richtig große Delegation ins Stadion. Mehr als 400 Athleten und Athletinnen sind für das Land, das wie ein Stiefel aussieht, in Tokio am Start. © getty 15/35 Einer der wenigen Gäste im Stadion: Frankreichs Staatsoberhaut Emmanuel Macron. In Paris finden die Olympischen Spiele 2024 statt. © getty 16/35 Auch Australien ist mit mehr als 400 Athleten und Athletinnen vor Ort. Patty Mills ist der erste Fahnenträger indigener Abstammung. © getty 17/35 Ebenfalls ein echter Hingucker: Die Athleten und Athletinnen aus Kamerun. © getty 18/35 Traditionell in Orange - oder zumindest mit orangenen Akzenten: Die Niederlande. © getty 19/35 Auch Saudi-Arabien schickte eine Fahnenträgerin und einen Fahnenträger ins Rennen. Durchaus bemerkenswert. © getty 20/35 Russische Athleten sind auch dabei - allerdings (erneut) ohne ihre Flagge. Russland geht unter der olympischen Flagge als Russisches, olympisches Komitee an den Start. © getty 21/35 Auch dieses Jahr wieder ein Highlight: Pita Taufatofua, der eingeölte Fahnenträger aus Tonga. © getty 22/35 Neuseeland stellte derweil Umhänge der besonderen Art zur Schau. © getty 23/35 Und so lief das deutsche Team ein: Grau, hellgrün und grellgelb. Geschmackssache. © getty 24/35 Die Flagge der USA trugen Basketballerin Sue Bird und Baseballer Eddy Alvarez ins Stadion. © getty 25/35 Den Abschluss machte wie gewohnt der Gastgeber. Japans Flagge trugen der Basketballer Rui Hachimura und die Wrestlerin Yui Susaki. © getty 26/35 Mit leuchtenden Drohnen am Nachthimmel von Tokio bastelte man das offizielle Logo der Spiele in Tokio nach. Die gigantische Drohnen-Schar verformte sich danach ... © getty 27/35 ... zu einem Globus. © getty 28/35 Das dürften sogar einige Zuschauer vor den TV-Geräten live gesehen haben, wenn sie aus dem Fenster schauten. © getty 29/35 Nun fehlte noch das olympische Feuer. © getty 30/35 Untermalt wurde der letzte Teil des Fackellaufs von der japanischen Jazz-Pianistin Hiromi Uehara. © getty 31/35 © getty 32/35 Die Ehre, das olympische Feuer endgültig zu entfachen, hatte Tennisstar Naomi Osaka. © getty 33/35 © getty 34/35 Die letzten Schritte ... © getty 35/35 Und dann war es vollbracht: Die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio sind eröffnet!

Olympia: Italien wirkt "offensiv und defensiv sehr mobil"

Niccolo Mannion vom NBA-Klub Golden State Warriors schaute in der Hansestadt nur von der Bank zu, Danilo Gallinari (Atlanta Hawks) kam wegen der Play-offs in der nordamerikanischen Profiliga erst später zum Team, wie auch Simone Fontecchio, der in diesem Jahr mit Alba Berlin deutscher Meister wurde. Beide, so Benzing, hätten "enorme Qualität" und würden ihrer Mannschaft "eine andere Dimension" geben: "Italien ist ein tougher Gegner. Die haben die Serben nicht umsonst kurz rasiert bei der Qualifikation."

Auch Rödl warnte vor dem zweimaligen Europameister, der nach Silber 2004 in Athen sein Comeback auf der Olympia-Bühne gibt. "Insgesamt sind sie offensiv und defensiv sehr mobil", sagte der 52-Jährige. Es gehe gegen "viele gute und schnelle Guards, die uns voll fordern werden. Als Topspieler rechne ich mit Danilo Gallinari, Nicolo Melli und Niccolo Mannion." Melli spielt bei den Dallas Mavericks.

Für das DBB-Team, das ohne die NBA-Profis Dennis Schröder, Daniel Theis und Maxi Kleber antritt, ist es der erste Olympia-Einsatz seit Peking 2008, wo das Turnier für Nowitzki und seine Mitstreiter mit einer herben Klatsche gegen den späteren Olympiasieger USA zu Ende ging (57:106).

Olympia: Nowitzki fiebert mit DBB-Team

Seinen Nachfolgern drückt Nowitzki die Daumen. "Natürlich sind die besten Mannschaften der Welt dabei, aber wenn sie unbekümmert spielen, als Team auftreten und gut verteidigen, dann hoffe ich, dass sie ein gutes Turnier spielen werden", sagte der 43-Jährige bei Sport1.

Das Italien-Spiel hat wegweisende Bedeutung. Danach geht es in der Gruppe B gegen Nigeria (Mittwoch) und Australien (31. Juli). Beide hatten in der Vorbereitung die USA geschlagen. Nur die ersten zwei der Staffel sind sicher im Viertelfinale.

Olympia: Die Termine des DBB-Teams in der Gruppenphase