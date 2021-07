Olympia: Surfer Glatzer verpasst Achtelfinal-Teilnahme

Wellenreiter Leon Glatzer ist bei der olympischen Premiere im Surfen früh gescheitert. Der 24-Jährige mit Wurzeln in Kassel schied vor dem Strand von Tsurigasaki am ersten Wettkampftag bereits in der Hoffnungsrunde aus und muss seinen Traum von einer Medaille damit begraben.

In der ersten Runde hatte Glatzer (10,00) als Dritter hinter dem zweimaligen Weltmeister Gabriel Medina aus Brasilien (12,23) sowie dem Franzosen Michel Bourez (10,10) den direkten Einzug in die Runde der letzten 16 zunächst denkbar knapp verpasst. Auch über den "Umweg" der Hoffnungsrunde gelang das Weiterkommen anschließend nicht: Glatzer verbuchte lediglich eine Punktzahl von 10,43 - zu wenig, um einen der erforderlichen ersten drei Plätze zu belegen.

"Mein Land stolz machen", hatte Glatzer als sein Ziel vor dem Beginn der Wettkämpfe ausgegeben, für die er sich als einziger Deutscher bei den Weltmeisterschaften in El Salvador qualifiziert hatte. Geboren wurde der Sunnyboy auf Hawaii, in Costa Rica ist er aufgewachsen. Das Surfen ist wie Sportklettern, Skateboard und Karate in Tokio erstmals im olympischen Programm vertreten.