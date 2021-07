Bogenschießen: Florian Unruh scheitert bereits im Viertelfinale

Bogenschütze Florian Unruh hat bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Medaille im Einzel knapp verpasst. Der 28-Jährige aus Fockbeck verlor in einem spannenden Viertelfinale gegen den Italiener Mauro Nespoli mit 4:6 und vergab damit die Chance auf sein erstes olympisches Edelmetall.

In der zweiten Runde am Dienstag war dem Ehemann der Rio-Zweiten Lisa Unruh ein Sensationserfolg gegen den südkoreanischen Doppel-Olympiasieger Kim Je Deok gelungen, ehe er sich am Samstagmorgen durch ein 6:2 im Achtelfinale gegen den Kanadier Crispin Duenas für die Runde der besten Acht qualifizierte.

Damit treten die deutschen Bogenschützen wie schon in Rio mit einer Medaille die Heimreise an. Lisa Unruh (Berlin) hatte gemeinsam mit Michelle Kroppen (Jena) und Charline Schwarz (Feucht) im Teamwettbewerb Bronze geholt.