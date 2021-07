Olympia - Einer-Dominator Zeidler gewinnt Vorlauf souverän

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler hat die erste Hürde auf dem Weg zur erhofften Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio problemlos genommen.

Der Einer-Dominator gewann seinen Vorlauf am Freitagmorgen souverän und zog ins Viertelfinale am Montag ein. Im ersten Rennen bei seiner Olympia-Premiere musste er noch nicht sein volles Potenzial abrufen.

"Das Rennen war wichtig, um reinzukommen. Von der Anstrengung war es sehr überschaubar bei mir", sagte Zeidler und ergänzte: "Es lief gut, so wie ich es mir vorgenommen hatte. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin sehr gut zurechtgekommen."

Zeidler, der am Samstag seinen 25. Geburtstag feiert, setzte sich kurz nach dem Start an die Spitze des Feldes und lag im Ziel 2,39 Sekunden vor dem Japaner Ryuta Arakawa. Seine größten Konkurrenten im Rennen um die Medaillen, der Däne Sverri Nielsen und Kjetil Borch aus Norwegen, zogen ebenfalls als Vorlaufsieger in die nächste Runde ein.

Der deutsche Doppelvierer der Frauen gewann den Vorlauf und qualifizierte sich für das Finale am Dienstag. Für die weiteren Boote des Deutschen Ruderverbandes (DRV) verlief der Start enttäuschend. Der Männer-Doppelvierer um den zweimaligen Olympiasieger Karl Schulze muss ebenso in den Hoffnungslauf wie die Doppelzweier der Männer und Frauen.

Im Vorfeld hatte Zeidler seine Ambitionen deutlich formuliert. Sein Ziel sei "klar: Olympiasieger zu werden", sagte er bei SPOX. Dabei war Zeidler erst 2016 vom Schwimmen zum Rudern gewechselt, legte seitdem aber einen steilen Aufstieg in die Weltspitze hin. In diesem Jahr gewann er den EM-Titel und dominierte die Weltcup-Saison.