Olympia: Bogenschützin Unruh verpasst die Medaillenränge

Der Traum von einer weiteren olympischen Medaille im Einzel ist für Bogenschützin Lisa Unruh geplatzt. Die 43 Jahre alte Silbermedaillengewinnerin von Rio scheiterte in Tokio bereits an ihrer Auftaktgegnerin Hanna Marusawa aus Belarus mit 4:6.

Der Berlinerin mangelte es bei widrigen Bedingungen auf dem Yumenoshima Park Archery Field an Präzision. Den ersten Satz schenkte Unruh mit einer 2 im letzten Versuch ab. Auch in der Folge verzog sie in wichtigen Situationen.

Im vorentscheidenden dritten Durchgang erzielte Unruh lediglich 20 Punkte und konnte den klaren Rückstand nicht mehr aufholen.

Damit bleibt es für die beste deutsche Bogenschützin in Japan bei der Bronzemedaille im Team-Wettbewerb. Am Sonntag hatte sich das Trio mit Unruh, Michelle Kroppen (Jena) und Charline Schwarz (Feucht) im Duell um Platz drei gegen Belarus durchgesetzt. Kroppen war im Einzel schon am Dienstag in der zweiten Runde gescheitert.