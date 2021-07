Olympia 2021 - Zwei Endspiele für das Kuntz-Team: "Das war eine Scheiße"

Auf das Rumpfteam von Stefan Kuntz warten nach der schmerzhaften Pleite gegen Brasilien zwei "Endspiele". Schon gegen Saudi-Arabien ist ein Sieg Pflicht.

Nach dem ernüchternden Start in das Abenteuer Olympia suchten die deutschen Fußballer Ablenkung im Kreis der großen Sport-Familie. Hinter der schwarz-rot-goldenen Fahne lief die Mannschaft am späten Freitag doch noch bei der Eröffnungsfeier ins Olympiastadion ein und genoss die besondere Atmosphäre. "Das ist ein Highlight", sagte Angreifer Max Kruse, der mit mehreren Spielern extra aus Yokohama in das nahe Tokio gereist war.

Für ein paar Stunden spielte das bittere 2:4 gegen Brasilien somit keine Rolle mehr. Letzter in der Tabelle, der Kapitän gesperrt, die Medaillen weit entfernt - der Auftakt hatte für einen Stimmungsknick gesorgt. "Als Trainer hoffst du, dass das der berühmte Schuss vor den Bug war", sagte DFB-Coach Stefan Kuntz, der die Pleite einfach nur "abhaken" wollte.

Schließlich geht es in Japan Schlag auf Schlag: Schon am Sonntag (13.30 Uhr auf DAZN) zählt gegen Saudi-Arabien nur ein Sieg. "Jetzt gilt es, ein anderes Gesicht zu zeigen", sagte Kuntz. Zu beneiden ist der 58-Jährige bei dieser Aufgabe nicht gerade: Weil Kapitän Maximilian Arnold nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt ist, stehen Kuntz nur noch 14 Feldspieler zur Verfügung - wenn sich niemand mehr verletzt.

Diese Rumpftruppe muss nun den teilweise erschreckenden Auftritt gegen den eingespielten Turnierfavoriten Brasilien schnell aus den Köpfen bekommen. Einfach wird das nicht. "Wir können uns für die erste Halbzeit nur entschuldigen", schrieb Benjamin Henrichs in den sozialen Medien und nahm kein Blatt vor den Mund: "Das war eine Scheiße, die wir da zusammen gespielt haben."

Einziger Trost: Nüchtern betrachtet ist noch nicht viel passiert. Einen Pflichtsieg gegen Außenseiter Saudi-Arabien vorausgesetzt, könnte im letzten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste im Idealfall schon ein Remis für den Einzug ins Viertelfinale reichen. Dort ginge es dann gegen den Sieger der Gruppe C - aktuell wäre das Australien.

DFB-Team in der Einzelkritik: Einmal die 6, dreimal die 5 © getty 1/17 Die deutsche Olympia-Auswahl hat das erste Gruppenspiel mit 2:4 gegen Brasilien verloren. Besonders auffällig: eine katastrophale Defensivleistung und ein schwacher Kapitän. Die Noten der DFB-Elf. © getty 2/17 FLORIAN MÜLLER: Der mit Abstand beste Deutsche. Bei den Gegentoren chancenlos. Verhinderte durch etliche Paraden weitere Gegentore. Note: 2,5. © getty 3/17 BENJAMIN HENRICHS: Seine rechte Seite bekam er schlichtweg nicht zu. Rückte beim 0:2 unnötigerweise raus, dadurch entstand ein viel zu großer Raum. Offensiv nahezu ohne Aktionen. Note: 5. © getty 4/17 AMOS PIEPER: Stand bei praktisch jeder gefährlichen Situation falsch. Drei Tore gingen auf seine Kappe. Hatte Glück, dass seine Notbremse nur mit Gelb geahndet wurde. Dazu noch mit vielen Ungenauigkeiten im Passspiel. Musste zur Halbzeit raus. Note: 6. © getty 5/17 FELIX UDUOKHAI: Wie Pieper heillos überfordert. Ließ Richarlison immer wieder frei. Brachte seine Mitspieler durch seine missglückten Pässe oft in schwierige Situationen. Note: 5. © getty 6/17 DAVID RAUM: Rette anfangs noch gegen Cunha, mehr erfolgreiche Aktionen in der Defensive hatte er nicht. Raum ging wenigstens noch nach vorne, seine Flanken waren - bis auf seine Vorlage - aber meist ungefährlich. Note: 4,5. © imago images 7/17 ARNE MAIER: Der Hertha-Profi machte zwar nicht solch haarsträubende Fehler wie seine Mitspieler, dennoch bekam er zunächst keine Struktur ins deutsche Spiel. Nach dem Seitenwechsel machte er seine Aufgabe wesentlich besser. Note: 4. © getty 8/17 MAXIMILIAN ARNOLD: Der sonst so sichere Abräumer kam immer einen Schritt zu spät. Lief zwar immer an, allerdings ohne den Spielfluss der Brasilianer zu verhindern. Sehr ungenau im Passspiel und sehr zweikampfsschwach. Flog mit Gelb-Rot runter. Note: 5. © getty 9/17 ANTON STACH: Sein Ballverlust in den ersten Minuten führte zur großen Chance für Cunha, danach fing er sich ein wenig. Setzte Amiri gut in Szene. Kurz vor der Halbzeit rückte er in die Dreierkette. Note. 4,5. © imago images 10/17 MARCO RICHTER: Ein unauffälliger Auftritt des Augsburgers. Unterstützte Henrichs nicht wirklich in der Defensive, sodass dieser fast immer in Unterzahl war. In der zweiten Halbzeit mit ein, zwei ordentlichen Aktionen. Note: 4. © getty 11/17 MAX KRUSE: Als Stoßstürmer aufgeboten hing er in der Luft. Wenn er am Ball war, wurde er meist gedoppelt. In der zweiten Hälfte zwar etwas aktiver, dennoch kam von ihm viel zu wenig. Note: 4,5. © imago images 12/17 NADIEM AMIRI: Anfangs hatte Amiri noch viele gute Aktionen, nach 20 Minuten kam von ihm aber kaum mehr was. Sein Tor fiel durch einen eklatanten Torwartfehler. Note: 4. © getty 13/17 JORDAN TORUNARIGHA: Ersetzte Pieper zur Halbzeit. Machte seine Aufgabe wesentlich besser als sein Vorgänger, dennoch wurde er mehrfach von Cunha ausgespielt. Note: 4. © getty 14/17 RAGNAR ACHE: Kam für Kruse ins Spiel (67.). Dem bulligen Stürmer gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Note: 3,5. © getty 15/17 EDUARD LÖWEN: Ersetzte Richter (67.). Nur mit wenig Bindung zum Spiel, dafür ohne große Fehler. Note: 4. © getty 16/17 CEDRIC TEUCHERT: Kam für Amiri in die Partie (74.) und sollte die Wende bringen. Ohne Bewertung. © getty 17/17 KEVEN SCHLOTTERBECK: Auch er durfte noch Olympia-Luft schnuppern. Er wurde in der 80. Minute für Stach eingewechselt (80.). Ohne Bewertung.

Kruse: "Wird ein ganz anderes Spiel"

Doch so weit will noch niemand denken. "Am Sonntag wird es ein ganz anderes Spiel. Wer die Tabelle lesen kann, weiß, dass es schon ein Endspiel ist", sagte Max Kruse. Mit leeren Händen will der Routinier von Union Berlin auf keinen Fall nach Hause fahren. "Wir sind nicht bloß hier, um an der Zeremonie teilzunehmen, wir wollen was erreichen", sagte er in Yokohama.

Doch dafür muss das DFB-Team, das von der Bundesliga bei der Zusammenstellung höflich ausgedrückt nicht gerade unterstützt wurde, vor allem als Mannschaft wachsen. Zwar kennen sich viele Spieler aus diversen U21-Jahrgängen, doch das alleine reicht nicht. "Die Automatismen kriegen wir jetzt natürlich nicht rein. Aber wir haben erfahrene Spieler", sagte Kuntz.

Genau diese Spieler - neben Kruse vor allem Henrichs, Nadiem Amiri, Arne Maier oder eben der gesperrte Arnold - sollen nun voran gehen. "Wir müssen an die zweite Halbzeit anknüpfen und versuchen, das wenige Positive mitzunehmen", sagte Kruse und betonte: "Jetzt müssen wir daran arbeiten, dass man es am Sonntag sieht."