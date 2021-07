Die deutschen Fußballer starten mit dem Gruppenspiel gegen Brasilien in das Olympia-Turnier. Wir geben Euch einen Überblick über den Spielplan, Ergebnisse und die Tabelle der Gruppe D.

Bereits einen Tag vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio beginnt am Donnerstag, 22. Juli, das Olympia-Fußballturnier der Männer. Deutschland trifft dabei in seinem ersten Gruppenspiel um 13.30 Uhr in Yokohama auf Brasilien.

Dass eine deutsche Männer-Auswahl bei Olympischen Spielen dabei ist, ist nicht selbstverständlich. Seit 1984, damals spielten erstmals Profis anstatt Amateuren in der Olympia-Mannschaft, ist Deutschland in Tokio erst zum vierten Mal für Olympia qualifiziert. Dies ermöglichte der Sieg der U21 bei der Europameisterschaft in diesem Jahr.

Vor fünf Jahren in Rio de Janeiro gewann Deutschland nach einer Finalniederlage gegen Brasilien Silber. Wieder in diese Sphären vorzudringen, wird für die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz nicht einfach. Kuntz hatte Probleme überhaupt einen leistungsstarken Kader zu nominieren. Viele Bundesligisten wollten ihre Spieler nicht für Olympia abstellen, hinzu kamen verletzungs- oder wechselbedingte Absagen. So ließ der neue Klub von U21-Kapitän Niklas Dorsch, der FC Augsburg, den Spieler nicht nach Tokio, da er die komplette Vorbereitung mit seinem neuen Team absolvieren soll.

Die Vorbereitung für das Team war zudem nicht sehr lang. Kurz nach der Ankunft in Japan gab es dazu noch Ärger. Das einzige Testspiel gegen Honduras wurde nach 85 Minuten abgebrochen, da ein gegnerischer Spieler Jordan Torunarigha rassistisch beleidigt hatte.

© getty Deutschland bereitete sich in Frankfurt am Main auf die Olympischen Spiele vor.

Olympia 2021, Gruppe D mit Deutschland im Fußball: Tabelle, Ergebnisse, Spielplan

Nach dem Spiel gegen Brasilien trifft Deutschland in der Gruppe D noch auf Saudi-Arabien und die Elfenbeinküste.

Aus jeder der vier Vorrundengruppen mit vier Mannschaften qualifizieren sich die beiden Ersten für das Viertelfinale. Ab diesem wird im K.o.-Modus gespielt. Sollte Deutschland das Viertelfinale erreichen, kommt der Gegner aus der Gruppe C (Ägypten, Spanien, Argentinien Australien).

DFB-Team bei Olympia in Tokio: Spielplan der Gruppe D

DFB-Team bei Olympia in Tokio: Tabelle der Gruppe D

Platz Mannschaft Tore Tordifferenz Punkte 1. Deutschland 0 0 0 1. Brasilien 0 0 0 1. Elfenbeinküste 0 0 0 1. Saudi-Arabien 0 0 0

DFB-Team bei Olympia in Tokio: Kader im Detail

Der deutsche Olympia-Kader umfasst 18 Spieler. Bei Olympischen Spielen dürfen nur drei Spieler dabei sein, die älter als 25 Jahre sind. Für Deutschland sind dies Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg, Max Kruse von Union Berlin und Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen.

Nach Dorsch-Absage: Zwei Neue im deutschen Olympia-Kader © getty 1/22 Der DFB hat Anfang Juli sein 19-köpfiges U23-Aufgebot für das olympische Fußball-Turnier bekannt gegeben. Infrage kamen alle 1997 und später geborenen Spieler, sowie drei ältere Spieler. Trainer Stefan Kuntz nominierte dabei nur 19 statt der ... © getty 2/22 ... möglichen 22 Nominierungen. Kuntz kritisierte die Klubs: "Die Bereitschaft, das Olympiateam zu unterstützen, war in der Bundesliga unterschiedlich." So lehnte Bayer 04 Leverkusen zum Beispiel eine Abstellung seines U21-Europameisters ... © getty 3/22 ... Wirtz ab, der Mittelfeldspieler würde sonst große Teile der Vorbereitung verpassen - eine Abstellungspflicht besteht nicht. Nun zog auch der FC Augsburg die Abstellung von Niklas Dorsch zurück, weshalb Kuntz zwei Spieler nachnomminierte. © getty 4/22 TOR: FLORIAN MÜLLER (VfB Stuttgart) © getty 5/22 LUCA PLOGMANN (SV Werder Bremen) © getty 6/22 SVEND BRODERSEN (zunächst als vereinslos gelistet, mittlerweile bei Yokohama FC unter Vertrag) © getty 7/22 ABWEHR: FELIX UDUOKHAI (FC Augsburg) © getty 8/22 AMOS PIEPER (Arminia Bielefeld) © getty 9/22 KEVEN SCHLOTTERBECK (SC Freiburg). Der 24-jährige Innenverteidiger wurde nach dem Ausfall von Josha Vagnoman (Muskelfaserriss am vorderen Oberschenkel) nachnominiert. © getty 10/22 BENJAMIN HENRICHS (RB Leipzig) © getty 11/22 JORDAN TORUNARIGHA (Hertha BSC) © getty 12/22 DAVID RAUM (TSG Hoffenheim) © getty 13/22 MITTELFELD: ARNE MAIER (Hertha BSC) © getty 14/22 NADIEM AMIRI (Bayer Leverkusen) © getty 15/22 EDUARD LÖWEN (VfL Bochum) © getty 16/22 ANTON STACH (SpVgg Greuther Fürth) © imago images 17/22 MAXIMILIAN ARNOLD (VfL Wolfsburg) © getty 18/22 ANGRIFF: MARCO RICHTER (FC Augsburg) © getty 19/22 MAX KRUSE (Union Berlin) © getty 20/22 RAGNAR ACHE (SG Eintracht Frankfurt). Auch der 22-jährige Mittelstürmer wurde nach dem Rückzug von Niklas Dorsch nachnominiert. © getty 21/22 ISMAIL JAKOBS (1. FC Köln) © getty 22/22 CEDRIC TEUCHERT (Union Berlin)