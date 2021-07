Zum Start der Olympischen Spiele 2021 in Tokio findet heute die Eröffnungsfeier statt. Hier könnt Ihr sie im Liveticker verfolgen.

Die Olympischen Spiele in Tokio können wegen der Coronavirus-Pandemie nun mit einem Jahr Verspätung beginnen. Heute findet die Eröffnungsfeier. Im Liveticker von SPOX lässt sich die Zeremonie verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Olympia 2021: Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Deutschland setzt also auf paritätische Fahnenträger, also einen Mann und eine Frau. Damit folgt Deutschland einem Beispiel vieler anderer Länder. Auch die USA haben beispielsweise einen Mann und eine Frau ernannt: Baseballer Eddy Alvarez und Basketballerin Sue Bird wird diese Ehre zuteil.

Vor Beginn: Was schade ist: Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen bei der Eröffnungsfeier wie dann auch bei allen Wettkämpfen in Tokio keine Zuschauer vor Ort sein. In das Olympiastadion passen normalerweise 60.000 Menschen, jetzt werden aber nur etwa 1000 Offizielle anwesend sein. Es sind dann auch nicht alle Athleten mit dabei. Die deutsche Fahne tragen die Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding.

Vor Beginn: Auch wenn bereits seit Donnerstag die ersten Fußballspiele stattfinden, ist der offizielle Beginn der Olympischen Spiele erst am heutigen 23. Juli. Dementsprechend steigt heute die Eröffnungsfeier in Tokio. Los geht es um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen im Liveticker!

Olympia 2021: Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio heute live im TV und Livestream

Übertragen wird die Eröffnungsfeier heute vom ZDF, los geht es bereits um 12.10 Uhr. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet dazu auch online einen Livestream an, falls Ihr nicht auf ein Fernsehgerät zurückgreifen könnt.

Live verfolgen lässt sich die Zeremonie heute auch bei Eurosport und durch eine Kooperation somit auch per Stream auf DAZN. Bei dem Streamingdienst kostet ein Monatsabo 14,99 Euro, ein Jahresabo 149,99 Euro, der erste Monat ist kostenlos zum Testen. Der Livestream von Eurosport (Eurosport Player) ist kostenpflichtig.

Olympia 2021 in Tokio: Die Übertragungszeiten von ARD und ZDF