Die deutschen Basketballer starten am 25. Juli in das Olympia-Turnier in Tokio. Warum der beste deutsche Spieler Dennis Schröder nicht dabei ist, verraten wir Euch hier.

Bei Olympischen Spielen sind die deutschen Basketballer wahrlich keine Dauergäste. Ganze fünf Mal in der langen Geschichte Olympischer Spiele qualifizierte sich eine deutsche Männer-Auswahl für Olympia.

Umso erfreulicher ist, dass das DBB-Team in diesem Jahr in Tokio dabei ist. Dies gelang durch einen Sieg beim Qualifikationsturnier in Split, bei dem Bundestrainer Henrik Rödl auf mehrere deutsche NBA-Spieler verzichten musste, unter anderem auf Dennis Schröder.

Deutschlands bester Basketballer wird auch beim Olympia-Turnier nicht zum deutschen Kader gehören. Doch warum?

Olympia 2021: Darum fehlt Dennis Schröder den DBB in Tokio

Seit vergangenen Freitag herrscht endgültig Gewissheit darüber, dass Dennis Schröder nicht für Deutschland bei den Olympischen Spielen auflaufen wird. Dies verkündete der Deutsche Basketball Bund (DBB). Grund sind die hohen Versicherungsanforderungen, die schon eine Teilnahme Schröders am Qualifikationsturnier in Split verhindert hatten. Dort hatte der 27-Jährige als Zuschauer verfolgt, wie sich das Team überraschend für Olympia qualifizierte.

"Ich wäre unglaublich gerne in Tokio mit dabei gewesen. Es sind die Olympischen Spiele, das ist für einen Sportler so ziemlich das Größte, und von einer Teilnahme an Olympia habe ich immer geträumt", sagte Schröder: "Ich bin natürlich sehr enttäuscht, dass ich bei diesem bedeutungsvollen Turnier nicht zusammen mit dem Team auflaufen und kämpfen kann." Er sei beim bevorstehenden Mega-Event "der größte Fan des Teams", so Schröder weiter.

Bundestrainer Henrik Rödl hatte schon am vergangenen Mittwoch beim Medientraining in Trier wenig Hoffnung auf eine Wende in der Causa Schröder gehabt. "Wir mussten ja mit dieser Entwicklung rechnen. Doch es ist natürlich klar, dass man für einen Weltklassespieler wie Dennis nichts unversucht lässt", sagte der Coach nach der finalen Entscheidung: "Dennis gehört zum Team, das hat er nicht zuletzt in Split gezeigt. Wir freuen uns sehr über seine Unterstützung."

Zuletzt hatte sich der DBB darum bemüht, doch noch eine Lösung in der Causa Schröder zu finden. Dies war schon vor dem Qualiturnier wegen seines hohen Marktwertes in Abstimmungen zwischen Schröders Management, dem DBB und einer Versicherung nicht möglich gewesen. Schröder, der zuletzt für die Los Angeles Lakers in der US-amerikanischen Profiliga NBA spielte, ist derzeit "free agent" und deshalb schwieriger zu versichern.

© getty Dennis Schröder war beim Qualifikationsturnier in Split als Fan auf der Tribüne dabei.

Olympia 2021: Der Kader der deutschen Basketballer

Bundestrainer Henrik Rödl nominierte die zwölf Spieler für Olympia, die in Split die Qualifikation schafften.

Spieler Verein (letzter Verein) Isaac Bonga Restricted Free Agent (Washington Wizards) Joshiko Saibou JDA Dijon Basket Maodo Lo ALBA Berlin Niels Giffey Zalgiris Kaunas Jan Niklas Wimberg Niners Chemnitz Johannes Voigtmann ZSKA Moskau Robin Benzing Casademont Zaragoza Moritz Wagner Unrestricted Free Agent (Orlando Magic) Lukas Wank Fraport Skyliners Andreas Obst FC Bayern München Danilo Barthel Fenerbahce Istanbu Johannes Thiemann ALBA Berlin

© getty Diese Mannschaft wird für Deutschland in Tokio spielen.

Olympia 2021: Die Gruppenspiele der deutschen Basketballer