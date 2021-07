Olympia 2021 live am Sonntag: Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

Die Olympischen Spiele in Tokio sind voll im Gange. Der zweite Tag nach der Eröffnung steht an. Welche Sportarten Euch heute erwarten, den Olympia-Zeitplan sowie Infos zur Übertragung im TV und Livestream, erfahrt Ihr hier.

Olympia 2021 live am Sonntag: Zeitplan, Sportarten

Die Olympischen Spiele sind endlich eröffnet. Eine Menge Medaillen wurden bereits abgestaubt, auch am Sonntag, den 25. Juli, geht es wieder zur Sache. Insgesamt 395 Wettbewerbe werden in den verschiedensten Sportarten bestritten. Auf 32 Medaillenentscheidungen dürfen sich die Fans heute freuen. Heißt also, dass es 96 Medaillen zu holen gibt.

Unter anderem sind auch die amerikanischen Basketballer am Sonntag zum ersten Mal im Einsatz. Um 14.00 Uhr treffen Kevin Durant und Co. auf die Franzosen. Die deutschen Fußballer stehen zudem nach der Niederlage im ersten Gruppenspiel gegen Brasilien schon unter Zugzwang. Um 13.30 Uhr rollt gegen Saudi-Arabien der Ball.

Olympia 2021: In folgenden Sportarten gibt es am Sonntag Wettkämpfe

Sportart Anzahl der Wettkämpfe Medaillenentscheidungen Uhrzeit (MEZ) 3x3-Basketball 16 ab 3.15 Uhr Badminton 33 ab 3.00 Uhr Basketball 4 ab 3.00 Uhr Beachvolleyball 10 ab 2.00 Uhr Bogenschießen 12 2 ab 2.30 Uhr Boxen 29 ab 4.00 Uhr Fechten 14 4 ab 2.00 Uhr Fußball 8 ab 9.30 Uhr Gewichtheben 4 4 ab 4.50 Uhr Handball 6 ab 2.00 Uhr Hockey 8 ab 2.30 Uhr Judo 38 6 ab 4.00 Uhr Kanuslalom 4 ab 6.00 Uhr Kunstturnen 10 ab 2.30 Uhr Radsport Straße 1 1 ab 6.00 Uhr Reitsport 2 ab 10.00 Uhr Rudern 26 ab 2.00 Uhr Schießen 6 2 ab 2.00 Uhr Schwimmen 38 4 ab 3.30 Uhr Segeln 10 ab 5.00 Uhr Skateboard 5 1 ab 1.30 Uhr Softball 3 ab 3.00 Uhr Surfen 14 ab 0:00 Uhr Taekwondo 28 6 ab 3.00 Uhr Tennis 48 ab 4.00 Uhr Tischtennis 4 ab 3.00 Uhr Triathlon 1 1 ab 23.30 Uhr Volleyball 6 ab 2.00 Uhr Wasserball 6 ab 3.00 Uhr Wasserspringen 1 1 ab 8.00 Uhr

Olympia 2021 live am Sonntag: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele in Tokio liegen bei Eurosport und bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF, ihr seht also alles im frei empfangbaren Fernsehen.

Während Eurosport jeden Tag Livebilder aus Japan liefert, teilen sich die ARD und das ZDF die Wettwerbe auf. Natürlich sind auch die Öffentlich-Rechtlichen täglich im Einsatz, jedoch immer nur einer der beiden Anbieter. Am Sonntag ist die ARD am Zug. Der Olympia-Tag beginnt um 5.30 Uhr mit Radsport. Ihr könnt es sowohl im TV als auch im kostenlosen Livestream bei Sportschau.de verfolgen.

Auf Eurosport 1 geht es hingegen bereits um 2 Uhr mit Rudern los. Beim kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 startet die Übertragung um 1.30 Uhr. Ebenso kostenpflichtig ist zudem der Livestream im Eurosport-Player. Es sei denn, Ihr habt bereits ein DAZN-Abonnement.

Dann müsst Ihr nichts mehr draufzahlen. DAZN-Kunden haben nämlich von Beginn an die beiden Eurosportsender (Eurosport 1 und Eurosport 2) auf der DAZN-Plattform zur Verfügung, da die beiden Sportanbieter eine gemeinsame Kooperation eingegangen sind.

Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr könnt Ihr das ganze umfangreiche DAZN-Angebot abonnieren. Davor jedoch bietet Euch der Streamingdienst an, DAZN einen Monat völlig kostenfrei zu testen.

Eröffnungsfeier: Beeindruckende Drohnen-Show in Tokio © getty 1/35 Die Olympischen Spiele 2021 sind eröffnet! In Tokio wurde heute die Eröffnungszeremonie der diesjährigen Spiele abgehalten. Wir zeigen die besten Bilder der Eröffnungsfeier. © getty 2/35 Los ging es mit einem ins Dunkel getauchten Stadion. Ein Lichtkegel verfolgte eine junge Athletin. © getty 3/35 Dann begann die Show - wie gewohnt mit vielen Tänzern, Lichtern und Lasern. © getty 4/35 Das Feuerwerk über dem Olympiastadion erleuchtete Tokio. © getty 5/35 Von sechs Japanern wurde die japanische Flagge ins Stadion getragen. © getty 6/35 Natürlich war die Show in Teilen auch an die japanische Kampfkunst angelehnt. © getty 7/35 Auch ein Stepptänzer durfte seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. © getty 8/35 Zu sehen waren auch olympische Ringe aus Holz - gewachsen aus Samen, die am Rand der Olympischen Spiele 1964 gepflanzt worden waren. © getty 9/35 Nach der Show folgten die Athleten, die ins Stadion einlaufen durften. © getty 10/35 Traditionell laufen die Griechen zuerst ins Stadion ein, so auch in Tokio. © getty 11/35 Auch in Tokio ist wieder ein Team der Geflüchteten mit dabei. Sie liefen als zweite ins Stadion ein. Die restlichen Nationen folgten in alphabetischer Reihenfolge. © getty 12/35 Für die beste Stimmung sorgte das Team der Argentinier. Die Athleten und Athletinnen kamen hüpfend und springend ins Stadion. Richtig so! © getty 13/35 Ein besonders schmuckes Outfit präsentierte Angola. Fahnenträgerin ist Natalia Santos. © getty 14/35 Italien schickte die erste richtig große Delegation ins Stadion. Mehr als 400 Athleten und Athletinnen sind für das Land, das wie ein Stiefel aussieht, in Tokio am Start. © getty 15/35 Einer der wenigen Gäste im Stadion: Frankreichs Staatsoberhaut Emmanuel Macron. In Paris finden die Olympischen Spiele 2024 statt. © getty 16/35 Auch Australien ist mit mehr als 400 Athleten und Athletinnen vor Ort. Patty Mills ist der erste Fahnenträger indigener Abstammung. © getty 17/35 Ebenfalls ein echter Hingucker: Die Athleten und Athletinnen aus Kamerun. © getty 18/35 Traditionell in Orange - oder zumindest mit orangenen Akzenten: Die Niederlande. © getty 19/35 Auch Saudi-Arabien schickte eine Fahnenträgerin und einen Fahnenträger ins Rennen. Durchaus bemerkenswert. © getty 20/35 Russische Athleten sind auch dabei - allerdings (erneut) ohne ihre Flagge. Russland geht unter der olympischen Flagge als Russisches, olympisches Komitee an den Start. © getty 21/35 Auch dieses Jahr wieder ein Highlight: Pita Taufatofua, der eingeölte Fahnenträger aus Tonga. © getty 22/35 Neuseeland stellte derweil Umhänge der besonderen Art zur Schau. © getty 23/35 Und so lief das deutsche Team ein: Grau, hellgrün und grellgelb. Geschmackssache. © getty 24/35 Die Flagge der USA trugen Basketballerin Sue Bird und Baseballer Eddy Alvarez ins Stadion. © getty 25/35 Den Abschluss machte wie gewohnt der Gastgeber. Japans Flagge trugen der Basketballer Rui Hachimura und die Wrestlerin Yui Susaki. © getty 26/35 Mit leuchtenden Drohnen am Nachthimmel von Tokio bastelte man das offizielle Logo der Spiele in Tokio nach. Die gigantische Drohnen-Schar verformte sich danach ... © getty 27/35 ... zu einem Globus. © getty 28/35 Das dürften sogar einige Zuschauer vor den TV-Geräten live gesehen haben, wenn sie aus dem Fenster schauten. © getty 29/35 Nun fehlte noch das olympische Feuer. © getty 30/35 Untermalt wurde der letzte Teil des Fackellaufs von der japanischen Jazz-Pianistin Hiromi Uehara. © getty 31/35 © getty 32/35 Die Ehre, das olympische Feuer endgültig zu entfachen, hatte Tennisstar Naomi Osaka. © getty 33/35 © getty 34/35 Die letzten Schritte ... © getty 35/35 Und dann war es vollbracht: Die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio sind eröffnet!

Olympia 2021, Medaillenspiegel: Das ist der aktuelle Stand

