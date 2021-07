Olympia 2021 live am Sonntag: Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

Am Sonntag stehen die nächsten Bewerbe bei den Olympischen Spielen in Tokio an. Welche genau absolviert werden, wann diese stattfinden und wie Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaue damit täglich die Olympischen Spiele in Tokio!

Olympia 2021 live am Sonntag: Zeitplan, Sportarten

Bei den Olympischen Spielen in Tokio geht es am Sonntag, den 1. August, munter weiter. Die Fans dürfen sich auf insgesamt 144 Wettkämpfe, in denen es zu 32 Medaillenentscheidungen kommt, freuen. Wie so oft beginnt der Olympia-Tag in Tokio mit einem Golf-Bewerb. Um 0.30 Uhr findet die 4. Runde der Männer statt.

Aus deutscher Sicht ist am Sonntag natürlich das Tennis-Einzel-Finale das Highlight des Tages. Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev hat im Halbfinale sensationell den Weltranglistenersten Novak Djokovic geschlagen und kämpft am Sonntag frühestens ab 9.30 Uhr mit dem Russen Karen Khachanov um Olympia-Gold.

© getty Die Hockey-Herren treffen im Viertelfinale auf Argentinien.

Die Wettkämpfe werden dann am Nachmittag mit dem finalen 100-Meter-Lauf der Herren abgeschlossen. Zum ersten Mal seit langer Zeit wird dabei der Goldmedaillensieger nicht Usain Bolt heißen.

Olympia 2021: Das Wettkampfprogramm für Sonntag, 1. August

*(Medaillenentscheidungen gefettet)

Uhrzeit Sportart/Event Runde Geschlecht 00.30 Uhr Golf - Einzel 4. Runde Männer 01.30 Uhr Schießen - Schnellfeuerpistole Qualifikation, 1. Qualifikationssession Männer 01.30 Uhr Reitsport - Vielseitigkeit Einzel (X) Geländeritt Mixed 01.30 Uhr Reitsport - Vielseitigkeit Mannschaft (X) Geländeritt Mixed 02.00 Uhr Beachvolleyball Achtelfinale Frauen 02.00 Uhr Beachvolleyball Achtelfinale Männer 02.00 Uhr Fechten - Florett Mannschaft: Kanada vs. Deutschland Achtelfinale Männer 02.00 Uhr Handball - Portugal vs. Japan Vorrunde, Gruppe B Männer 02.00 Uhr Handball - Polen vs. Kanada Vorrunde, Gruppe A Männer 02.10 Uhr Leichtathletik - Hammerwurf Qualifikation, Gruppe A Frauen 02.30 Uhr Hockey - Deutschland vs. Argentinien Viertelfinale Männer 02.40 Uhr Leichtathletik - 3000m Hindernis 1. Vorlauf Frauen 02.50 Uhr Leichtathletik - Weitsprung Qualifikation, Gruppe B Frauen 02.50 Uhr Leichtathletik - Weitsprung Qualifikation, Gruppe A Frauen 02.55 Uhr Leichtathletik - 3000m Hindernis 2. Vorlauf Frauen 03.00 Uhr Basketball - Kanada vs. Spanien Vorrunde, Gruppe A Frauen 03.00 Uhr Tischtennis - Mannschaft: Slowenien vs. Südkorea Achtelfinale Männer 03.00 Uhr Tischtennis - Mannschaft: Taiwan vs. Kroatien Achtelfinale Männer 03.00 Uhr Tischtennis - Mannschaft: Hongkong vs. Brasilien Achtelfinale Männer 03.00 Uhr Tischtennis - Mannschaft: Ägypten vs. Rumänien Achtelfinale Männer 03.10 Uhr Leichtathletik - 3000m Hindernis 3. Vorlauf Frauen 03.10 Uhr BMX - Freestyle Finale Frauen 03.30 Uhr Schwimmen - 50m Freistil Finale Männer 03.35 Uhr Leichtathletik - Kugelstoßen Finale Frauen 03.37 Uhr Schwimmen - 50m Freistil Finale Frauen 03.40 Uhr Leichtathletik - Hammerwurf Qualifikation, Gruppe B Frauen 03.44 Uhr Schwimmen - 1500m Freistil Finale Männer 03.45 Uhr Fechten - Florett Mannschaft: Hongkong vs. Russisches Olympisches Komitee Viertelfinale Männer 03.45 Uhr Fechten - Florett Mannschaft: Italien vs. Japan Viertelfinale Männer 03.45 Uhr Fechten - Florett Mannschaft: Frankreich vs. Ägypten Viertelfinale Männer 03.53 Uhr Leichtathletik - 400m 2. Vorlauf Männer 04.00 Uhr Ringen - Griechisch-Römisch Bantamgewicht Achtelfinale Männer 04.00 Uhr Ringen - Griechisch-Römisch Superschwergewicht Achtelfinale Männer 04.00 Uhr Ringen - Freistil Schwergewicht Achtelfinale Frauen 04.00 Uhr Boxen - Fliegengewicht: Buse Naz Cakiroglu vs. Jutamas Jitpong Viertelfinale Frauen 04.00 Uhr Handball - Ägypten vs. Bahrain Vorrunde, Gruppe B Männer 04.01 Uhr Leichtathletik - 400m 3. Vorlauf Männer 04.05 Uhr Volleyball - Brasilien vs. Frankreich Vorrunde, Gruppe B Männer 04.09 Uhr Leichtathletik - 400m 4. Vorlauf Männer 04.15 Uhr Boxen - Fliegengewicht: Nina Radovanovic vs. Hsiao-Wen Huang Viertelfinale Frauen 04.17 Uhr Leichtathletik - 400m 5. Vorlauf Männer 04.20 Uhr BMX - Freestyle Finale Männer 04.25 Uhr Leichtathletik - 400m 6. Vorlauf Männer 04.30 Uhr Boxen - Federgewicht: Kurt Anthony James Walker vs. Duke Ragan Viertelfinale Männer 04.36 Uhr Schwimmen - 4x100m Lagen Finale Männer 04.48 Uhr Boxen - Federgewicht: Samuel Takyi vs. Ceiber David Avila Viertelfinale Männer 05.00 Uhr Segeln - 470er 8. Wettfahrt Männer 05.00 Uhr Segeln - 470er 7. Wettfahrt Männer 05.00 Uhr Segeln - Finn Dinghy 9. Wettfahrt Männer 05.00 Uhr Segeln - Finn Dinghy 10. Wettfahrt Männer 05.00 Uhr Baseball - Dritter Gruppe A vs. Dritter Gruppe B 1. Runde Männer 05.00 Uhr Hockey - Australien vs. Niederlande Viertelfinale Männer 05.03 Uhr Boxen - Weltergewicht: Pat McCormack vs. Aiden Walsh Halbfinale Männer 05.05 Uhr Segeln - Nacra 17 (Katamaran) (X) 10. Wettfahrt Mixed 05.05 Uhr Segeln - 470er 7. Wettfahrt Frauen 05.18 Uhr Boxen - Mittelgewicht: Alexander Chyschniak vs. Euri Cedeno Martinez Viertelfinale Männer 05.20 Uhr Ringen - Griechisch-Römisch Bantamgewicht Viertelfinale Männer 05.20 Uhr Ringen - Griechisch-Römisch Superschwergewicht Viertelfinale Männer 05.20 Uhr Ringen - Freistil Schwergewicht Viertelfinale Frauen 05.25 Uhr Fechten - Florett Mannschaft Platzierungsrunde 5-8 Männer 05.36 Uhr Boxen - Mittelgewicht: Arman Dartschinjan vs. Eumir Marcial Viertelfinale Männer 05.51 Uhr Boxen - Halbschwergewicht: Imam Chataew vs. Benjamin Whittaker Halbfinale Männer 06.00 Uhr Badminton - Einzel Halbfinale Männer 06.05 Uhr Segeln - Nacra 17 (Katamaran) (X) 11. Wettfahrt Mixed 06.05 Uhr Segeln - 470er 8. Wettfahrt Frauen 06.06 Uhr Boxen - Superschwergewicht: Bakhodir Jalolov vs. Satish Kumar Viertelfinale Männer 06.24 Uhr Boxen - Superschwergewicht: Frazer Edward Clarke vs. Mourad Aliev Viertelfinale Männer 06.40 Uhr Fechten - Florett Mannschaft Halbfinale Männer 06.40 Uhr Basketball - Argentinien vs. Japan Vorrunde, Gruppe C Männer 06.50 Uhr Gewichtheben - Gewichtsklasse bis 76kg Gruppe B Frauen 07.00 Uhr Wasserball - Ungarn vs. China Vorrunde, Gruppe B Frauen 07.05 Uhr Segeln - Nacra 17 (Katamaran) (X) 12. Wettfahrt Mixed 07.05 Uhr Segeln - 470er 9. Wettfahrt Frauen 07.15 Uhr Handball - Spanien vs. Argentinien Vorrunde, Gruppe A Männer 07.20 Uhr Volleyball - Russisches Olympisches Komitee vs. Tunesien Vorrunde, Gruppe B Männer 07.30 Uhr Tischtennis - Mannschaft: Hongkong vs. Frankreich Achtelfinale Männer 07.30 Uhr Tischtennis - Mannschaft: Brasilien vs. Serbien Achtelfinale Männer 07.33 Uhr Segeln - Laser Medal Race Männer 07.50 Uhr Fechten - Florett Mannschaft Kampf um Platz 7 Männer 08.00 Uhr Wasserspringen - Kunstspringen (3m) Finale Frauen 08.00 Uhr Tennis (X) - Jelena Wesnina/Aslan Karazew vs. Anastasia Pawljutschenkowa/Andrej Rubljow Finale Mixed 08.00 Uhr Tennis - Doppel: Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova vs. Belinda Bencic/Viktorija Golubic Finale Frauen 08.00 Uhr Tennis - Einzel: Alexander Zverev vs. Karen Chatschanow Finale Männer 08.30 Uhr Segeln - Laser Radial Medal Race Frauen 08.30 Uhr Wasserball - Niederlande vs. Kanada Vorrunde, Gruppe A Frauen 09.15 Uhr Handball - Norwegen vs. Frankreich Vorrunde, Gruppe A Männer 09.25 Uhr Volleyball - Italien vs. Venezuela Vorrunde, Gruppe A Männer 10.00 Uhr Kunstturnen - Boden Finale Männer 10.00 Uhr Boxen - Fliegengewicht: Ingrit Lorena Valencia Victoria vs. Tsukimi Namiki Viertelfinale Frauen 10.15 Uhr Boxen - Fliegengewicht: Stoyka Krasteva vs. Yuan Chang Viertelfinale Frauen 10.20 Uhr Basketball - Spanien vs. Slowenien Vorrunde, Gruppe C Männer 10.55 Uhr Kunstturnen - Pferdsprung Finale Frauen 11.03 Uhr Boxen - Weltergewicht: Roniel Iglesias vs. Andrej Samkowoj Halbfinale Männer 11.15 Uhr Ringen - Griechisch-Römisch Bantamgewicht Halbfinale Männer 11.18 Uhr Boxen - Mittelgewicht: Hebert Sousa vs. Abilchan Amankul Viertelfinale Männer 11.20 Uhr Wasserball - Russisches Olympisches Komitee vs. Japan Vorrunde, Gruppe B Frauen 11.30 Uhr Fechten - Florett Mannschaft: Verlierer HF 1 vs. Verlierer HF 2 Kampf um Platz 3 Männer 11.30 Uhr Hockey - Belgien vs. Spanien Viertelfinale Männer 11.35 Uhr Ringen - Griechisch-Römisch Superschwergewicht Halbfinale Männer 11.36 Uhr Boxen - Mittelgewicht: Darrelle Valsaint Jr vs. Gleb Bakschi Viertelfinale Männer 11.44 Uhr Kunstturnen - Seitpferd Finale Männer 11.51 Uhr Boxen - Halbschwergewicht: Arlen Lopez vs. Loren Alfonso Dominguez Halbfinale Männer 11.55 Uhr Ringen - Freistil Schwergewicht Halbfinale Frauen 12.00 Uhr Baseball - Zweiter Gruppe A vs. Zweiter Gruppe B 1. Runde Männer 12.06 Uhr Boxen - Superschwergewicht: Richard Torrez vs. Dainier Pero Viertelfinale Männer 12.10 Uhr Leichtathletik - Hochsprung Finale Männer 12.15 Uhr Leichtathletik - 100m 1. Halbfinale Männer 12.23 Uhr Leichtathletik - 100m 2. Halbfinale Männer 12.24 Uhr Boxen - Superschwergewicht: Iwan Weriasow vs. Kamschybek Kunkabajew Viertelfinale Männer 12.27 Uhr Kunstturnen - Stufenbarren Finale Frauen 12.30 Uhr Boxen - Federgewicht: Lazaro Jorge Alvarez vs. Chatchai Butdee Viertelfinale Männer 12.30 Uhr Tischtennis - Mannschaft: China vs. Ägypten Achtelfinale Männer 12.30 Uhr Tischtennis - Mannschaft: Portugal vs. Deutschland Achtelfinale Männer 12.30 Uhr Tischtennis - Mannschaft: Ungarn vs. Japan Achtelfinale Männer 12.30 Uhr Handball - Deutschland vs. Brasilien Vorrunde, Gruppe A Männer 12.31 Uhr Leichtathletik - 100m 3. Halbfinale Männer 12.40 Uhr Volleyball - Japan vs. Iran Vorrunde, Gruppe A Männer 12.45 Uhr Leichtathletik - 100m Hürden 1. Halbfinale Frauen 12.48 Uhr Boxen - Federgewicht: Tsendbaatar Erdenebat vs. Albert Batyrgasijew Viertelfinale Männer 12.50 Uhr Gewichtheben - Gewichtsklasse bis 76kg Gruppe A Frauen 12.50 Uhr Wasserball - Australien vs. Südafrika Vorrunde, Gruppe A Frauen 12.50 Uhr Fechten - Florett Mannschaft: Sieger HF 1 vs. Sieger HF 2 Finale Männer 12.53 Uhr Leichtathletik - 100m Hürden 2. Halbfinale Frauen 13.01 Uhr Leichtathletik - 100m Hürden 3. Halbfinale Frauen 13.20 Uhr Leichtathletik - Dreisprung Finale Frauen 13.25 Uhr Leichtathletik - 800m 1. Halbfinale Männer 13.30 Uhr Badminton - Einzel: Verlierer HF1 vs. Verlierer HF2 Spiel um Platz 3 Frauen 13.30 Uhr Badminton - Einzel: Sieger HF1 vs. Sieger HF2 Finale Frauen 13.35 Uhr Leichtathletik - 800m 2. Halbfinale Männer 13.45 Uhr Leichtathletik - 800m 3. Halbfinale Männer 14.00 Uhr Basketball - Südkorea vs. Serbien Vorrunde, Gruppe A Frauen 14.00 Uhr Hockey - Indien vs. Großbritannien Viertelfinale Männer 14.05 Uhr Leichtathletik - 400m Hürden 1. Halbfinale Männer 14.15 Uhr Leichtathletik - 400m Hürden 2. Halbfinale Männer 14.25 Uhr Leichtathletik - 400m Hürden 3. Halbfinale Männer 14.30 Uhr Handball - Dänemark vs. Schweden Vorrunde, Gruppe B Männer 14.45 Uhr Volleyball - USA vs. Argentinien Vorrunde, Gruppe B Männer 14.50 Uhr Leichtathletik - 100m Finale Männer

Olympia 2021 live am Sonntag: Übertragung im TV und Livestream

Am Sonntag ist das ZDF an der Reihe mit dem Übertragen der Olympischen Spiele im Free-TV. Nebenbei ist auch Eurosport wieder im Einsatz. Beide Anbieter übertragen die Sommerspiele zudem auch im Livestream. Der vom ZDF ist kostenlos in der ZDFMediathek abrufbar, der von Eurosport nicht. Der ist zwar kostenpflichtig, jedoch via joyn+ und DAZN könnt Ihr ihn ohne Extrakosten nutzen.

Bei DAZN sind nämlich Eurosport 1 und Eurosport 2 wegen der Kooperation mit Eurosport im Livestream Teil des DAZN-Angebots.

14,99 Euro kostet das DAZN-Abonnement monatlich, 149,99 Euro jährlich. Vorher bietet Euch DAZN die Möglichkeit an, den Streamingdienst kostenlos zu testen.

Beste Sprüche bei Olympia: "Das war der krankeste Wettkampf meines Lebens" © getty 1/24 Die Olympischen Spielen in Tokio laufen auf Hochtouren. Neben großen Emotionen und herben Ärgernissen gab und gibt es auch immer wieder zahlreiche lustige Momente. Wir zeigen Euch die bislang besten Sprüche. © ARD/Screenshot SPOX 2/24 "Ich wollte das nach einem Tor machen, aber wer weiß, ob ich noch eins schieße." (Fußballprofi Max Kruse vor seinem TV-Heiratsantrag an seine Freundin Dilara) © getty 3/24 "Die Enttäuschung ist sehr groß, keiner von uns will nach Hause. Wir haben nichts erreicht." (Max Kruse nach dem Aus der deutschen Fußballer in der Vorrunde, bei dem ihm kein Tor gelungen war). © getty 4/24 "Wir haben alles riskiert, alles oder nichts - jetzt ist es eben nichts." (Medaillenanwärterin Dorothee Schneider, die nach einer fehlerhaften Dressur-Kür nur auf Platz 15 der Einzelwertung landete). © getty 5/24 "Ab 900 m tat es richtig weh. Dann ist es an einem gewissen Punkt ein Kampf gegen den inneren Schweinehund. Aber ich wollte unbedingt die Medaille. Ich habe einfach versucht, den Schmerz zu ignorieren." (Sarah Köhler nach Bronze über 1500m Freistil) © getty 6/24 "Eigentlich wollte ich das immer für die Zuschauer machen. Das sieht ja auch cool aus. Aber das war irgendwie eine doofe Idee." (Säbelfechter Matyas Szabo, der sich beim Spagat im Team-Halbfinale verletzte). © getty 7/24 "Das war der krankeste Wettkampf meines Lebens. Wie ein schlechter - nein, eigentlich ein ziemlich guter Film." (Patrick Hausding über die Bronzemedaille im Synchronspringen mit Lars Rüdiger vom 3-m-Brett) © getty 8/24 "Das war geil, das war der Hammer!" (Fabian Hambüchen bei Eurosport zur Leistung von Lukas Dauser) © getty 9/24 "Wir schießen circa 50.000 Pfeile im Jahr. An manchen Tagen bis zu 400. Und wir ballern ja nicht nur so vor uns rum." (Medaillengewinnerin Lisa Unruh zum Trainingsaufwand im Bogenschießen) © getty 10/24 "Ich habe mich wie von einer Dampflok überfahren gefühlt." (Tennisprofi Anna-Lena Friedsam nach dem 1:6, 1:6 gegen Anastassia Pawljutschenkowa) © getty 11/24 "Er hat kein Talent für eine dieser Disziplinen, aber er hat das Talent, hart zu arbeiten." (Trond Blummenfelt über seinen Sohn, Triathlon-Olympiasieger Kristian Blummenfelt) © getty 12/24 "Wir sehen uns in drei Jahren wieder." (Slalom-Kanute Sideris Tasiadis nach dem Gewinn der Bronzemedaille mit Blick auf den noch fehlenden Olympiasieg in seiner Karriere) © getty 13/24 "Es ist der Worst Case. Die Olympischen Spiele sind für mich im Nachhinein eine sehr, sehr große Zeitverschwendung. Es ist alles relativ alt hier und wirklich sehr, sehr überschaubar." (Der positiv getestete Radprofi Simon Geschke in der Quarantäne) © getty 14/24 "Die Bürste hat noch nicht den Weg zu unseren Haaren gefunden." (Wasserspringerin Lena Hentschel in der ARD nach ihrer Bronzemedaille mit Tina Punzel über ihr leicht zerzaustes Haar) © getty 15/24 "Ich war schnell im Bett und habe bis acht Uhr geschlafen." (Beachvolleyballerin Laura Ludwig zur vermeintlich anstrengenden Eröffnungsfeier) © getty 16/24 "Wir werden uns schnell das Krönchen richten und dann geht es wieder los." (Max Hartung will nach dem Einzel-Aus die Medaille mit dem Team) © getty 17/24 "Es wäre eine große Überraschung, wenn wir gewinnen. Aber ich fühle jetzt nicht, dass sie Übermenschen sind." (Tischtennis-Spielerin Petrissa Solja zum Mixed-Duell gegen Japan) © getty 18/24 "Ich bin wirklich körperlich topfit, aber bei der letzten Pirouette habe ich gedacht, puh, das hier ist richtig hart. (Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl zur Hitze in Tokio) © getty 19/24 "Ich kann jetzt durchdrehen." (Wasserspringerin Lena Hentschel, die nach der Bronzemedaille im Synchron-Wettbewerb vom 3-m-Brett bei Olympia nicht mehr an den Start geht) © getty 20/24 "Wenn du ein Spiel verlierst, bist du nicht überrascht. Du bist enttäuscht. Ich verstehe das Wort 'überrascht' nicht. Das beleidigt die Franzosen, als ob wir sie mit 30 Punkten schlagen müssten. (US-Basketball-Headcoach Gregg Popovich) © getty 21/24 "Es ist natürlich frustrierend, wenn man zur Meisterschaft fährt und das Gefühl hat, man ist beim DTM-Rennen am Start, aber die Gegner sind mit dem Formel-1-Wagen da." (Gewichtheber Simon Brandhuber mit klarer Ansage zum Thema Doping) © getty 22/24 "In diesem ganzen Schutt und Dreck glänzt dieses Gold dann schon wie so ein paar Sonnenstrahlen." (Ricarda Funks Vater Thorsten Funk über den ihren vom Hochwasser verwüsteten Heimatlandkreis Ahrweiler) © getty 23/24 "Shit happens. Aber der Shit war nicht so schlimm." (Jessica von Bredow-Werndl über ihr Pferd Dalera, das mitten in der Dressur ein paar Pferdeäpfel in den Sand abgelassen hatte) © getty 24/24 "In unserer WG wird in den nächsten Tagen das Gejammer sicher noch größer, und die Themen werden bestimmt auch nicht intellektueller." (Timo Boll nach seinem Aus im Einzel)

Zwar zeigt die ARD nichts im TV, dafür jedoch jede Menge Bewerbe im kostenlosen Livestream bei Sportschau.de. Vor allem könnt Ihr damit Wettkämpfe in voller Länge schauen.

Olympia 2021 in Tokio, Zeitplan: Medaillenentscheidungen am 1. August