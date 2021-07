Olympia 2021 live am Samstag: Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

Offiziell steht heute der zweite Tag der Olympischen Spiele in Tokio an. Unter anderem sind auch die deutschen Handballer im Einsatz. Wir geben Euch alle Infos zu Zeitplan, Sportarten sowie Übertragung im TV und Livestream am heutigen Olympia-Samstag.

Olympia 2021 live am Samstag: Zeitplan und Sportarten

Zwar laufen bereits seit dem 21. Juli die ersten Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Tokio, die offizielle Eröffnungsfeier war jedoch erst gestern. Am heutigen Samstag (24. Juli) gehen also die ersten Bewerbe nach der Eröffnungszeremonie los.

Heute geht es in Tokio so richtig zur Sache. In 23 Sportarten werden insgesamt 412 Wettkämpfe bestritten. Dabei werden bereits 23 Medaillen vergeben. Die meisten Wettkämpfe gehen bereits nachts oder in der Früh los.

Das Highlight aus deutscher Sicht ist der Auftakt der Handballer. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason muss um 9.15 Uhr deutscher Zeit gegen die spanische Nationalmannschaft ran.

© getty Novak Djokovic startet heute Mission-"Gold" in Tokio.

Olympia 2021: In folgenden Sportarten gibt es heute Wettkämpfe

Sportart Anzahl der Wettkämpfe Medaillenentscheidungen Uhrzeit (MEZ) 3x3-Basketball 16 0 ab 3.15 Uhr Badminton 35 0 ab 2.00 Uhr Beachvolleyball 10 0 ab 2.00 Uhr Bogenschießen 16 2 ab 2.30 Uhr Boxen 11 0 ab 4.00 Uhr Fechten 14 4 ab 2.00 Uhr Fußball 6 0 ab 9.30 Uhr Gewichtheben 2 2 ab 2.50 Uhr Handball 6 0 ab 2.00 Uhr Hockey 8 0 ab 2.30 Uhr Judo 33 6 ab 4.00 Uhr Kunstturnen 10 0 ab 3.00 Uhr Radsport Straße 1 1 ab 4.00 Uhr Reitsport 2 0 ab 10.00 Uhr Rudern 24 0 ab 1.30 Uhr Schießen 4 2 ab 1.30 Uhr Schwimmen 30 0 ab 12.02 Uhr Softball 3 0 ab 3.00 Uhr Taekwondo 28 6 ab 3.28 Uhr Tennis 96 0 ab 4.00 Uhr Tischtennis 47 0 ab 2.00 Uhr Volleyball 6 0 ab 2.00 Uhr Wasserball 4 0 ab 7.00 Uhr

Olympia 2021 live am Samstag: Übertragung im TV und Livestream

Heute haben mit Eurosport und dem ZDF zwei Anbieter die Olympischen Spiel live im Angebot. Das ZDF startet seinen Olympia-Tag um 9.03 Uhr und überträgt natürlich auch die Partie der Handballer. Eurosport hingegen überträgt bereits ab 4 Uhr morgens auf Eurosport 1 Radsport.

Sowohl beim ZDF als auch bei Eurosport könnt Ihr die Wettbewerbe auch im Livestream sehen. Der vom ZDF ist in der ZDFMediathek gratis, während Eurosport seinen Livestream und auch Eurosport 2 nur für Geld anbietet.

Weitere Sportarten, die "das Netflix des Sports" anbietet, sind: US-Sport (NHL, MLB, NFL, NBA), Radsport, Tennis, Handball, Motorsport, Darts, Boxen, Wrestling, MMA oder Rugby.

Olympia 2021, Handball: DHB gegen Spanien im Liveticker

