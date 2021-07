Olympia - Hitze in Tokio stellt Athlet*innen vor große Probleme - deutsche Ruderin kurzzeitig ausgeknockt

Die Hitze in Tokio stellt die Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spiele vor große Probleme. Die deutsche Ruderin Leonie Menzel sowie eine russische Bogenschützin mussten am Freitag bereits medizinisch behandelt werden.

Menzel (22) musste am frühen Freitagmorgen Ortszeit bei den Vorläufen antreten, es herrschten zu diesem Zeitpunkt schon Temperaturen über 30 Grad Celsius sowie eine hohe Luftfeuchtigkeit. Die Düsseldorferin konnte am Ende ihres Rennen nicht mehr das Tempo halten und wurde anschließend entkräftet kurzzeitig in einen Rollstuhl gesetzt.

"Die Sportler gehen hier an ihre Grenzen, das hat sie gemacht. Sie war in dem Zustand, dass sie sich nicht mehr richtig bewegen konnte", erklärte ihr Trainer Thomas Affeldt. "Es war sicherlich eine Kombination aus Anstrengung - es war ein sehr hartes Rennen, Bord-an-Bord-Kampf mit den Australiern - dazu kommt die Hitze noch obendrauf."

Wenige Stunden zuvor hatte die russische Bogenschützin Svetlana Gomboeva einen Hitzschlag erlitten. Bei der 23-Jährigen sei aber schon wieder "alles in Ordnung", teilte das Russische Olympische Komitee (ROC) via Twitter mit. Sie sei von Ärzten mit Wasser versorgt worden und am Mittag gemeinsam mit dem russischen Team wieder ins olympische Dorf zurückgekehrt.

Olympia: Das sind unsere besten Goldchancen © getty 1/36 Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 holten die deutschen Athleten insgesamt 17 Goldmedaillen und belegten damit Platz 5 der Nationenwertung. Kann Team Deutschland die starken Leistungen von damals wiederholen? SPOX macht den Gold-Check. © getty 2/36 LISA UNRUH (Bogenschießen): In Rio 2016 schrammte sie nur knapp an einer Goldmedaille vorbei. Mit Welt- und Europameistertitel ausgestattet, geht sie als Nummer 5 der Weltrangliste in das olympische Bogenschießen und darf sich Hoffnungen auf Gold machen. © getty 3/36 "Ich will selbstbewusst und fokussiert auftreten, starke Schüsse machen, und der Rest ergibt sich dann", sagte die 33-Jährige im Vorfeld und ergänzte: "Jetzt wird erwartet, dass ich wieder eine Medaille hole. Und das will ich auch." © getty 4/36 TEAM DEUTSCHLAND (Handball): Für Bundestrainer Alfred Gislason gilt "erstmal das Halbfinale" als großes Ziel. Und wenn das geschafft ist, dann ist mit dem absolut top besetzten Kader um Gensheimer, Pekeler und Co. auch die Goldmedaille drin. © getty 5/36 TEAM DEUTSCHLAND (Hockey): Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren gehören die deutschen Teams zur Weltspitze, nur den Niederländern mussten sie sich jeweils zuletzt bei der EM beugen. Argentinien, Belgien und UK gilt es in Tokio zu schlagen. © getty 6/36 ANNA-MARIA WAGNER (Judo): Bei den Judo-Weltmeisterschaften im Juni setzte sie sich in der Klasse bis 78 Kilogramm die Krone auf und wurde prompt zur Topfavoritin auf Olympia-Gold. Für Wagner gibt es auch keine Kompromisse: "Gold ist ganz klar mein Ziel." © getty 7/36 JONATHAN HORNE (Karate): Auch er reist mit dem Rückenwind des EM-Titels in der Klasse über 84 Kilogramm an und darf sich zudem amtierender Karate-Weltmeister nennen. Mit 32 Jahren könnte er der erste Olympiasieger seines Fachs werden. © getty 8/36 SEBASTIAN BRENDEL (Kanu): 2012 und 2016 gewann er den olympischen Kampf im Canadier-Einer und ist auch in diesem Jahr Top-Anwärter auf Gold. Nicht zu vergessen ist aber auch die Entscheidung im Canadier-Zweier, wo Brendel ebenfalls Titelverteidiger ist. © getty 9/36 KAJAK-VIERER (Kanu): Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke gewannen bereits in Rio und gehören zu den Favoriten in Tokio. Bitter nur: Das Kajak des deutschen Männer-Vierers wurde auf dem Weg nach Tokio schwer beschädigt … © getty 10/36 … und kann für Olympia nicht genutzt werden. "Das Besondere ist, dass es dieses Boot mit dieser Bauweise auf der ganzen Welt nur zweimal gibt", erklärte Liebscher. Nun versuchen sie kurzfristig noch das Boot aus der Vorbereitung nach Tokio zu bringen. © getty 11/36 ZWEIER-KAJAK (Kanu): Bleiben wir auf dem Wasser. Nach dem Erfolg von Rendschmidt und Groß in Rio gehören in diesem Jahr Max Hoff und Jacob Schopf zu den Gold-Favoriten, nachdem sie bei der Kanu-WM 2019 bereits Gold im Zweier-Kajak abräumten. © getty 12/36 MALAIKA MIHAMBO (Weitsprung): Seit ihrer WM-Goldmedaille 2019 hat sich viel getan. In der Vorbereitung hatte sie vor allem mit ihrer Konstanz zu kämpfen und knackte nur einmal die 7-Meter-Marke. Im Interview mit "Sport1" gab sie zuletzt ihr Ziel ... © getty 13/36 … bekannt: "Ich versuche, mein Bestes zu geben und werde dann schauen, wofür es reicht. Ich habe mich selbst nicht abgeschrieben, das ist das wichtigste." Eine Weite von 7,30 Metern (wie in Doha 2019) dürfte auch in diesem Jahr zu Olympia-Gold reichen. © getty 14/36 JOHANNES VETTER (Speerwurf): Es gibt wohl in kaum einer anderen Disziplin einen klareren Goldfavoriten als Vetter im Speerwurf. Ende 2020 stellte er mit 97,76 Metern einen neuen deutschen Rekord auf, den Weltrekord verpasste er nur um wenige Zentimeter. © getty 15/36 In dieser Saison hängte er die Konkurrenz um knapp sieben Meter ab. 2016 verpasste er in Rio als Viertplatzierter eine Medaille und will sich diesen Traum nun erfüllen. "Das Ziel ist Gold, ganz klar", sagte er zuletzt im ZDF-Sportstudio. © getty 16/36 ANNIKA SCHLEU (Moderner Fünfkampf): Bereits zum dritten Mal tritt Schleu bei den Olympischen Spielen an und gilt als beste deutsche Moderne Fünfkämpferin. Nach Platz vier 2016 ist auch in diesem Jahr wieder einiges möglich. © getty 17/36 MAXIMILIAN SCHACHMANN (Straßenradsport): "Ich fahre nach Tokio, um eine Medaille zu holen. Alles andere ist keine Option", gab er vor Olympia bekannt. Für dieses Ziel ließ er in diesem Jahr sogar die Tour de France aus und bereitete sich intensiv vor. © getty 18/36 EMANUEL BUCHMANN (Straßenradsport): Und auch Schachmanns Teamkollege schielt trotz der Qualen der vergangenen Tour-Wochen auf olympische Erfolge: "Ich rechne mir auch eine gewisse Chance aus. Wenn man offensiv fährt, ist da was möglich." © getty 19/36 TEAM DEUTSCHLAND (Bahnradsport): Emma Hinze, Lea Friedrich und Pauline Grabosch gewannen bei der WM 2020 Gold im Teamsprint gegen Australien, weshalb auch ein Jahr später wieder einiges gegen die internationale Konkurrenz möglich ist. © getty 20/36 ISABELL WERTH (Dressurreiten): Sechsmal Olympia-Gold und neun WM-Titel stehen in Werths Vita. Warum sollte sie dann in Tokio nicht auch die absolute Favoritin auf Gold sein? © getty 21/36 MICHAEL JUNG (Vielseitigkeitsreiten): Nach Olympia-Gold 2012 und 2016 geht für ihn in Tokio eigentlich kein Weg an Gold vorbei. Jung: "Natürlich habe ich da ein Auge drauf, vor allem nach den letzten zwei Olympischen Spielen." © getty 22/36 DANIEL DEUßER (Springreiten): Als Weltranglisten-Erster geht er auf "Killer Queen" natürlich als Goldfavorit in den olympischen Wettkampf. Deußer selbst gibt sich da eher bescheiden: "Ich sehe eine gute Chance, vorne mitzumischen." © getty 23/36 TEAM DEUTSCHLAND (Reiten): In der Vielseitigkeit, in der Dressur und im Springreiten gehört Deutschland fast schon traditionell zum engen Favoritenkreis. In Rio regnete es Medaillen, ähnlich könnte es auch in diesem Jahr ausgehen. © getty 24/36 FRANK STÄBLER (Ringen): "Ich habe den Gold-Traum schon so viele Jahre - und ich kann es schaffen, wenn es perfekt läuft", sagte der 32-Jährige vor seiner Abreise. In der Klasse bis 67 Kg ist das für den Weltmeister von 2018 auch absolut machbar. © getty 25/36 OLIVER ZEIDLER (Rudern / Einer): In den vergangenen Jahren beherrschte Zeidler die Konkurrenz, sicherte sich zwei EM-Titel und wurde 2019 Weltmeister. Ansage: "Keine Medaille zu gewinnen, wäre nach der Dominanz, die ich ausgestrahlt habe, auch komisch." © getty 26/36 TEAM DEUTSCHLAND (Rudern / Achter): 2016 reichte es für das deutsche Flaggschiff nur für Silber, in diesem Jahr geht es wieder um Gold und um den Sieg gegen die starke Konkurrenz aus den Niederlanden beziehungsweise aus Großbritannien. © getty 27/36 CHRISTIAN REITZ (Sportschießen): Auch er holte 2016 Gold mit der Schnellfeuerpistole und ist dort auch wieder Favorit. Zudem tritt er mit der Luftpistole im Einzel- und Mixed-Wettbewerb an. © getty 28/36 FLORIAN WELLBROCK (Schwimmen): Der Doppelweltmeister auf der Langstrecke ist die große Gold-Hoffnung der deutschen Schwimmer. Besonders über 1500 Meter werden ihm Chancen zugesprochen. Sein Mindset scheint klar. "Ich habe noch nicht … © getty 29/36 … den Europarekord, noch nicht den Weltrekord, deshalb bin ich noch nicht ganz oben angelangt. Deswegen fühle ich mich immer noch als Jäger", sagte Wellbrock gegenüber dem sid. © getty 30/36 SARAH KÖHLER (Schwimmen): Auch Wellbrocks Verlobte, die bei der WM 2019 in der Freiwasserstaffel Gold und über 1500 m Silber gewann, darf sich in Tokio bei ihren zweiten Olympischen Spielen große Hoffnungen auf Gold machen. © getty 31/36 PHILIPP BUHL (Segeln): Er holte 2020 im Laser den WM-Titel und will jetzt in Tokio nachlegen: "Ich möchte eine Medaille gewinnen. Das ist mein Ziel. Der WM-Sieg hat mich auf dem Weg dahin ruhiger, aber nicht weniger entschlossen werden lassen." © getty 32/36 ALEXANDER ZVEREV (Tennis): Nach dem Gewinn des Masters in Madrid und dem Erreichen der Halbfinals in Paris dürfte man eigentlich sehr optimistisch auf "Sascha" Zverev blicken. Doch der Hamburger ist bekanntlich eine Wundertüte, gerade bei … © getty 33/36 … großen Turnieren. Es ist ihm zuzutrauen, in einem Feld ohne Federer und Nadal nach Olympia-Gold zu greifen. Wäre da nicht noch Novak Djokovic, der in diesem Jahr auf dem besten Weg zum Golden Slam ist. © getty 34/36 LAURA LINDEMANN (Triathlon): "Das Ziel für Tokio hat sich nicht verändert. Ich will nach wie vor eine Medaille. Dafür tue ich immer noch alles", betonte die Sprint-Europameisterin gegenüber dem sid. Gold ist an einem perfekten Tag drin. © getty 35/36 TEAM DEUTSCHLAND (Fußball): Natürlich war die Auftaktpleite gegen Brasilien (2:4) ein herber Dämpfer, doch womöglich dient sie auch als Weckruf für Max Kruse und Co. und schweißt das Kuntz-Team noch enger zusammen. © getty 36/36 Dass aller Anfang schwer sein kann, mussten auch Spanien (0:0 gegen Ägypten) und vor allem Frankreich (1:4 gegen Mexiko) erfahren. Team Deutschland muss und wird sich steigern und kann immer noch sehr weit kommen.

Beim Wettkampfort der Bogenschützen herrschten ebenfalls hohe Temperaturen, teilweise mit mehr als 30 Grad Celsius im Schatten. "Es ist wahnsinnig heiß hier, zwischen 30 und auf dem Platz auch schon mal 40 Grad", hatte Tobias Hauke, zweimaliger Hockey-Olympiasieger, schon vor einigen Tage zum SID gesagt.

Am Dienstag hatte Südafrikas Fußball-Trainer David Natoane angesichts der hohen Temperaturen und einer Corona-Isolation seiner Spieler sogar Vergleiche zum dramatischen Kollaps des Dänen Christian Eriksen gezogen. "Wir haben gesehen, was bei der EM passiert ist", sagte er: "Man kann nur hoffen, dass wir, nachdem die Spieler seit der Ankunft so lange inaktiv waren, hier nicht etwas Ähnliches sehen."