Drei Punkte haben die deutschen Fußballer nach zwei Vorrundenspieltagen bei den Olympischen Spielen auf dem Konto. Ein Weiterkommen ins Viertelfinale ist das Ziel. Wie Deutschland dies noch schaffen kann, verrät Euch SPOX.

Nach einem schwachen Start bei den Olympischen Spielen, als Deutschland mit 2:4 gegen Brasilien verlor, folgte im zweiten Vorrundenspiel gegen Saudi-Arabien die Wiedergutmachung. Mit einem Mann weniger erzielte das Team von Trainer Stefan Kuntz noch den Siegtreffer und gewann die Partie mit 3:2.

Als nächstes steht am Mittwoch, den 28. Juli, das dritte und letzte Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste an. Der Ball rollt ab 10 Uhr deutscher Zeit im Miyagi Stadium. Die Deutschen müssen abliefern, um das Viertelfinale noch erreichen zu können.

Im Folgenden erklären wir, wie konkret es Deutschland ins Viertelfinale schafft.

Fußball: So kommt Deutschland bei Olympia 2021 in Tokio weiter ins Viertelfinale

Team Deutschland kommt ins Viertelfinale, wenn...

es im dritten Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste gewinnt. Dann hätte man sechs Punkte auf dem Konto und wäre im schlechtesten Fall Zweiter.

es im dritten Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste unentschieden spielt, Brasilien jedoch sein Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien mit 3:0 oder höher verliert, da bei Punktgleichheit zuerst die Tordifferenz, danach die Anzahl der geschossenen Tore und erst dann der direkte Vergleich über Weiterkommen entscheidet. Brasilien steht aktuell bei 4 geschossenen Toren, Deutschland bei 5, Brasilien hat das Aufeinandertreffen mit Deutschland mit 4:2 für sich entschieden und würde deshalb beim direkten Vergleich die Nase vorn haben.

Eine 0:3-Niederlage der Brasilianer gegen das punktelose Saudi-Arabien gilt jedoch als sehr unwahrscheinlich. Wollen Max Kruse und Co. das Viertelfinale erreichen, wird aller Voraussicht nach ein Sieg gegen die Ivorer hermüssen.

Olympia in Tokio: Spielplan der Gruppe D

Die beiden Partien am letzten Spieltag, Deutschland vs. Elfenbeinküste und Saudi-Arabien vs. Brasilien, finden am Mittwoch zeitgleich um 10 Uhr deutscher Zeit statt.

Datum Uhrzeit (MEZ) Heim Auswärts Ergebnis Donnerstag,

22.07.2021 10:30 Uhr Elfenbeinküste Saudi-Arabien 2:1 Donnerstag,

22.07.2021 13:30 Uhr Brasilien Deutschland 4:2 Sonntag,

25.07.2021 10.30 Uhr Brasilien Elfenbeinküste 0:0 Sonntag,

25.07.2021 13:30 Uhr Saudi-Arabien Deutschland 2:3 Mittwoch,

28.07.2021 10 Uhr Deutschland Elfenbeinküste Mittwoch,

28.07.2021 10 Uhr Saudi-Arabien Brasilien

© getty Gegen Saudi-Arabien fiel der 3:2-Siegtreffer erst spät.

Olympia in Tokio: Deutschlands Gruppe D nach zwei Spieltagen im Überblick

Brasilien und die Elfenbeinküste konnten jeweils einen Sieg und ein Unentschieden erzielen und führen die Gruppe D mit vier Punkten vor Deutschland, das drei Punkte hat. Noch ohne Punkt steht Saudi-Arabien da.