Bei den Olympischen Spielen trifft das amerikanische Basketballteam in der Vorrunde auf Tschechien. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Die Amerikaner können heute mit einem Sieg gegen Tschechien im dritten Vorrundenspiel den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Dafür braucht es eine Performance wie im zweiten Spiel gegen den Iran. Hier könnt Ihr alle wichtigen Spielaktionen live verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Basketball: USA vs. Tschechien bei Olympia 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem verpatzen Start in die Olympischen Spiele hat das Team von Gregg Popovich im zweiten Spiel gegen den Iran wieder in die richtige Spur gefunden. Im dritten und letzten Spiel geht es nun gegen die Tschechen, die ebenfalls ein Spiel gewonnen und eins verloren haben.

Vor Beginn: Der Tip-Off erfolgt um 14 Uhr deutscher Zeit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Vorrundenspiel zwischen Team USA und Tschechien.

Basketball: USA vs. Tschechien bei Olympia 2021 heute im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen seht Ihr das Spiel heute in der ARD und bei Eurosport. Im Livestream hingegen zeigen das Duell noch mehr Anbieter. Zusätzlich zum ARD-Livestream bei Sportschau.de und zum Eurosport-Livestream, den Ihr sowohl bei joyn+ als auch bei DAZN öffnen könnt, bietet auch das ZDF einen an - diesen findet Ihr in er ZDFMediathek.

Die Livestreams der beiden öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, sind kostenlos und sie zeigen USA gegen Tschechien in voller Länge. Der Eurosport-Livestream ist kostenpflichtig, wer jedoch DAZN hat, wird bemerkt haben, dass Eurosport 1 und Eurosport 2 bei DAZN enthalten sind, und das ohne Extrazahlungen. Das ist wegen der gemeinsamen Kooperation möglich.

Für das DAZN-Abonnement müsst Ihr nach einem Gratis-Probemonat entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro im Jahr zahlen, um Zugriff auf Livestreams verschiedenster Sportarten zu bekommen.

Basketball: Die Tabelle der Gruppe A im Überblick