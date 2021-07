Basketball: So kommt Deutschland heute bei Olympia weiter ins Viertelfinale

Das DBB-Team trifft im dritten Vorrundenspiel auf die starken Australier. Das Spiel ist besonders wichtig, es geht nämlich um den Einzug ins Viertelfinale. Wie es die deutschen Basketballer heute in die K.o.-Phase schaffen können, seht Ihr in diesem Artikel.

Deutschlands Basketball-Nationalmannschaft bestreitet am heutigen Samstag, den 31. Juli, das dritte und letzte Spiel in der Gruppe B. Es geht gegen Australien, das Team, das kurz vor den Sommerspielen in einem Freundschaftsspiel das Star-Ensemble der Amerikaner bezwang.

Zudem haben die Australier selbst fünf Spieler, die in der nordamerikanischen Profiliga ihre Brötchen verdienen, wobei einer davon, Aron Baynes, wieder abreisen musste. Zu diesen Fünf zählen unter anderem auch die beiden Sharpshooter Patty Mills und Joe Ingles.

Die Partie wird um 10.20 Uhr deutscher Zeit in der Saitama Super Arena ausgetragen. Es geht dabei um den Einzug ins Viertelfinale. Aus den drei Gruppen schaffen es jeweils der Erste und der Zweite ins Viertelfinale. Zudem dürfen auch die besten zwei Drittplatzierten in die K.o.-Phase.

Die deutschen Basketballer können in ihrer Gruppe noch Erster, Zweiter, Dritter und Vierter werden. Es ist also noch alles möglich.

Bilder des Tages: Wenn man nur Volleyball im Kopf hat © getty 1/24 Auch heute geht es bei den Olympischen Spielen in Tokio wieder rund. Wir zeigen die besten Bilder. © getty 2/24 Der Preis für die schönsten Socken geht an Danny Sahl aus...? Na? Richtig, Kanada! © getty 3/24 Carlos Ortiz scheint noch nicht ganz zufrieden mit seinem Spiel zu sein. © getty 4/24 Das passiert übrigens, wenn man nur Volleyball im Kopf hat. © getty 5/24 Höchste Konzentration und Körperspannung bei Grace Reid. © getty 6/24 Vitalina Batsarashkina posiert ausgiebig mit ihrer Goldmedaille. Sie gewann im Schießen mit der Sportpistole. © getty 7/24 Was machen die zwei denn da? © getty 8/24 Chad Wright gibt beim Diskuswerfen alles! © getty 9/24 Schmerzhaft ging es bei Uladzislau Smiahlikau zu. © getty 10/24 Friendly Fire! Die dominikanische Baseball-Nationalmannschaft läuft sich gegenseitig über den Haufen. © getty 11/24 Der Deutsche Ruder-Achter verpasste die Goldmedaille. Am Ende freuten sich die Jungs aber auch über Silber. © getty 12/24 Hannes Aigner holte Bronze und konnte seinen Erfolg im Anschluss kaum fassen. © getty 13/24 Emotional zeigte sich auch Alexander Zverev. Der Deutsche schaltete den scheinbar unbesiegbaren Novak Djokovic aus - unglaublich! © getty 14/24 Beim Weitsprung ging's gewohnt sandig zu. © getty 15/24 Der Gesichtsausdruck zeigt es: Christina Schwanitz gab alles, für den Finaleinzug reichte es aber dennoch nicht für die ehemalige Weltmeisterin. © getty 16/24 Freud und Leid so eng beieinander: Abner Teixeira (r.) jubelt über seinen Sieg bei Olympia. © getty 17/24 Auch die deutsche Mixed-Staffel im Sprint konnte sich freuen: Sie zogen ins Finale ein. © getty 18/24 Fast komplett in weiß-rot-karierter Hand: Das Treppchen nach dem rein kroatischen Finale im Tennis-Doppel. © getty 19/24 Beim 10.000-Meter-Finale braucht es stramme Waden. © getty 20/24 Brutal starker Tag der deutschen Handball-Torhüter! © getty 21/24 Dima Ovtcharov krönte seine unfassbare Olympia-Reise mit der Bronze-Medaille. © getty 22/24 Die erste Leichtathletik-Goldmedaille geht nach Äthiopien: Selemon Barega spurtet Weltmeister Joshua Cheptegei davon. © getty 23/24 Drama gabs auch beim Fußball. Die US-Girls setzten sich im Elfmeterschießen gegen die Niederlande durch und stehen im Halbfinale. © getty 24/24 Was für ein bitterer Tag für Novak Djokovic. Nach dem Aus gegen Zverev scheiterte er auch mit seiner Mixed-Kollegin Nina Stojanovic im Halbfinale.

Basketball: So kommt Deutschland heute bei Olympia weiter ins Viertelfinale

Deutschland kommt heute bei Olympia ins Viertelfinale, wenn...

... das DBB-Team das Spiel gegen Australien gewinnt und Nigeria vorher die Italiener bezwingt - Resultat wäre ein 1. Platz.

... das DBB-Team die Australier mit mehr als 18 Punkten Abstand besiegt und Italien dabei das Spiel gegen Nigeria für sich entscheidet. Resultat wäre ein 1. Platz.

... das DBB-Team gegen Patty Mills und Co. mit 7 bis 17 Punkten gewinnt und Italien gegen Nigeria gewinnt. Resultat wäre ein 2. Platz.

... das DBB-Team mit sechs oder weniger Punkten gegen die Australier einen Sieg feiert und Italien die Nigerianer besiegt. Resultat wäre ein 3. Platz (Weiterkommen abhängig von den anderen Drittplatzierten).

... das DBB-Team das Australien-Spiel verliert und Italien Nigeria bezwingt. Resultat wäre ein 3. Platz (Weiterkommen abhängig von den anderen Drittplatzierten).

... das DBB-Team gegen Australien verliert, Nigeria dabei das Duell mit Italien mit vier oder weniger Punkten Differenz für sich entscheidet. Resultat wäre ein 3. Platz (Weiterkommen abhängig von den anderen Drittplatzierten).

... das DBB-Team von den Australiern besiegt wird und Nigeria gegen Italien mit 14 oder mehr Punkten Abstand gewinnt. Resultat wäre ein 3. Platz (Weiterkommen abhängig von den anderen Drittplatzierten).

Basketball: Die Drittplatzierten bei Olympia

Bei einem dritten Platz ist also vieles von den anderen Drittplatzierten abhängig. Aktuell sind folgende drei Nationen auf einem dritten Platz:

Deutschland (ein Sieg, -3 Differenz)

Tschechien (ein Sieg, -14 Differenz)

Argentinien (null Siege, -28 Differenz)

Basketball: Die Gruppe B bei Olympia im Überblick